O Farense e o Mafra garantiram este domingo o regresso à II Liga portuguesa de futebol, três anos depois, ao eliminarem Vilafranquense e União de Leiria, respectivamente, nos play-offs do Campeonato de Portugal.

A formação algarvia, que tinha triunfado por 3-0 em casa, empatou 1-1 em Vila Franca, onde se adiantou aos 69 minutos, por Nuno Borges. Aos 79, David Moura marcou o tento dos locais, na transformação de uma grande penalidade.

Por seu lado, o Mafra empatou 1-1 em Leiria, com um golo de João Ventosa, aos 74 minutos, depois de João Vieira adiantar os anfitriões, aos 52, vencendo a eliminatória devido ao tento fora, face ao 0-0 no primeiro jogo.

O Farense e o Mafra não disputavam a II Liga portuguesa de futebol desde a época de 2015/16. Os algarvios ficaram, então, no 20.º posto, e os lisboetas no 21.º.

Confrontos obrigam a intervenção policial

Cerca de uma centena de adeptos do Farense envolveu-se este domingo em confrontos com a Polícia de Segurança Pública (PSP), enquanto festejava no relvado do Vilafranquense a subida da equipa de futebol à II Liga.

Os adeptos da equipa algarvia, que empatou neste domingo 1-1, depois de ter vencido a formação de Vila Franca de Xira por 3-0 no primeiro jogo do play-off do Campeonato de Portugal, tiveram de ser afastados pela PSP, quando se aproximaram da bancada onde se encontravam os adeptos do Vilafranquense.

Depois de os ânimos terem serenado, os adeptos dos dois clubes acabaram por se envolver em confrontos no campo sintético adjacente ao relvado principal do Campo do Cevadeiro, obrigando à intervenção das forças policiais.

