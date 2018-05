O "capitão" da selecção nacional de futebol, Cristiano Ronaldo, vai manter o número sete na camisola no Mundial 2018 de futebol, com André Silva a herdar o número nove de Éder, autor do golo na final do Euro 2016, conquistado por Portugal em França.

De acordo com a numeração divulgada nesta segunda-feira pela Federação Portuguesa de Futebol, dos 13 campeões da Europa em 2016 que se mantêm nas escolhas de Fernando Santos apenas José Fonte mudou de número, ao trocar o quatro – que passa para Manuel Fernandes – pelo seis, que era de Ricardo Carvalho.

De resto, Rui Patrício (número um), Bruno Alves (número dois), Pepe (número três), Raphael Guerreiro (número cinco), Cristiano Ronaldo (número sete), João Moutinho (número oito), João Mário (número dez), Anthony Lopes (número 12), William Carvalho (número 14), Ricardo Quaresma (número 20), Cédric (número 21) e Adrien (número 23) vão usar a mesma numeração que tinham no Europeu de França.

Éder, que marcou o golo do triunfo na final do Euro 2016, não foi convocado para o Mundial da Rússia e "passa" a camisola para outro avançado: André Silva.

Renato Sanches e Nani também não foram convocados e "cedem" o 16 e o 17, respectivamente, a Bruno Fernandes e Gonçalo Guedes.

Ausente por lesão, Danilo vai ver o número 13 utilizado por Rúben Dias, enquanto Ricardo Pereira fica com o 15 de André Gomes e Mário Rui com o 19 que foi de Eliseu.

Campeão inglês pelo Manchester City, Bernardo Silva vai usar a camisola 11, usada em França por Vieirinha, enquanto o guarda-redes Beto regressa a uma grande competição e vai usar o 22, utilizado por Eduardo no Europeu.

Portugal está integrado no Grupo B do Mundial 2018, juntamente com Espanha, Irão e Marrocos.

Portugal está integrado no Grupo B do Mundial 2018, juntamente com Espanha, Irão e Marrocos.

Numeração dos jogadores de Portugal :

Rui Patrício Bruno Alves Pepe Manuel Fernandes Raphael Guerreiro José Fonte Cristiano Ronaldo João Moutinho André Silva João Mário Bernardo Silva Anthony Lopes Rúben Dias William Carvalho Ricardo Pereira Bruno Fernandes Gonçalo Guedes Gelson Martins Mário Rui Ricardo Quaresma Cédric Beto Adrien

