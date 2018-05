Na madrugada de terça-feira terá início a derradeira fase do play-off da Liga norte-americana de hóquei no gelo (NHL). A final da Stanley Cup, disputada à melhor de sete jogos, terá como adversários duas formações especiais, que pretendem conquistar o troféu pela primeira vez na sua história.

De um lado estão os Las Vegas Golden Knights, que foram criados em 2017 e cujo sucesso na sua primeira temporada tem sido apelidado de “conto de fadas” pelos media norte-americanos. Se recuássemos 365 dias no tempo, os Golden Knights eram uma formação sem qualquer jogador ou membro da equipa técnica delineado. Tinham apenas um nome e uma cidade.

Os seus adversários, Washington Capitals, voltam a ter uma oportunidade para vencer a Stanley Cup, duas décadas depois da derrota com os Detroit Red Wings, na final de 1998. O russo Alexander Ovechkin é o jogador mais cotado da formação da capital americana e foi o melhor marcador da fase regular da NHL, com 49 golos.

Em conversa com o PÚBLICO, Dan Rusanowsky, jornalista radiofónico que acompanha há muito a Liga norte-americana de hóquei no gelo, prevê que a final deste ano seja muito equilibrada: “Acho provável que haja seis partidas nesta final, talvez até sete”. O comentador garante que o trajecto igualmente surpreendente destas duas equipas dificulta qualquer tentativa de prever o vencedor: “Acho que este ano é a melhor hipótese de os Capitals vencerem a Stanley Cup. Têm uma excelente equipa e o Ovechkin é aquela estrela maior que pode definir qualquer jogo. Por outro lado, é cada vez mais difícil apostar contra os Las Vegas Golden Knights. Estão a escrever uma história fantástica, são um colectivo muito forte, ancorados na solidez de Marc-André Fleury, um excelente guarda-redes, e mais alguns jogadores que têm sido fundamentais”.

Os “cavaleiros” que ajudam uma cidade

No dia 1 de Outubro de 2017, um homem barricou-se num quarto de hotel de Las Vegas e disparou contra uma multidão que assistia a um festival de música, provocando 58 vítimas mortais. No primeiro jogo em casa após a tragédia, os Golden Knights fizeram 58 segundos de silêncio, em memória das vítimas, e decidiram ainda não colocar anúncios publicitários no rinque da T-Mobile Arena, mostrando apenas a hashtag Vegas Strong (Vegas Forte), mote da comunidade afectada pelo massacre. A atitude solidária da equipa ganhou o apoio da população local, que passou a acarinhar os Golden Knights ao longo da fase regular.

Brian Killingsworth, director do departamento de marketing dos Las Vegas Golden Knights, confirmou ao PÚBLICO que a ligação aos adeptos e à região foi fundamental para os bons resultados do clube: “Todos gostam de apoiar os desfavorecidos. Temos uma excelente base de fãs e jogar em casa é sempre uma grande vantagem. Depois da tragédia sentimos responsabilidade em ajudar a comunidade a sarar as suas feridas, através do hóquei e do desporto”.

De modo a acomodar os Las Vegas Golden Knights, a NHL promoveu um evento em que as restantes 30 equipas defenderiam os jogadores fundamentais e colocariam os restantes numa lista de transferências. Os jogadores que fizessem parte da lista poderiam ser escolhidos pelos Golden Knights, que os utilizariam para formar um plantel de raiz. A formação de Las Vegas escolheu um jogador por equipa e pagou 500 milhões de dólares à NHL, que distribuiu a verba pelas 30 equipas, de modo a compensá-las pelos jogadores perdidos.

O draft foi um dos pilares do sucesso dos Golden Knights, que fizeram as melhores escolhas possíveis e descobriram novos talentos, que têm conseguido excelentes exibições de forma consistente. “Os nossos olheiros foram bastante sistemáticos nas suas observações. Sabiam o que a equipa queria e os jogadores também tiveram uma oportunidade de brilhar, depois de não terem sido protegidos pelas suas antigas equipas”, explica Brian Killingsworth.

Em Portugal, a modalidade pratica-se sem gelo

No nosso país, a realidade não podia ser mais distante daquela que se verifica nos EUA. Portugal tem uma selecção nacional de hóquei no gelo, mas não possui um rinque de gelo no qual possa treinar-se. “Ainda não apareceu alguém com visão. Temos uma mentalidade de país de sol, que não pode estar associado a um desporto de Inverno”, lamenta Maurício Xavier, ex-presidente da Federação Portuguesa de Desportos no Gelo e actual comentador da NHL na Sport TV.

Devido à ausência de um rinque de gelo permanente, os amantes da modalidade têm de praticar o desporto mais aproximado: hóquei em linha. À semelhança do desporto original, também é jogado com um “disco”, com equipamento semelhante ao do hóquei no gelo e patins com o mesmo formato. Só muda mesmo o piso, o que acaba por mudar tudo.

A equipa de hóquei em linha de Sintra faz treinos duas vezes por semana. A equipa de Cascais junta-se uma vez semanalmente. Em competições internacionais passam para o gelo e praticam o desporto de que tanto gostam em toda a sua plenitude. Em Portugal apenas experimentam o gelo na época natalícia, nos rinques temporários espalhados pelo país, que não oferecem as condições ideais para a prática da modalidade. “Aqui ao lado [em Espanha] existem pistas de gelo. Há programas de hóquei no gelo em Marrocos. Em Portugal só existe espaço para o futebol”, lamenta.

Ainda assim, a selecção nacional chegou a vencer uma medalha de bronze na Development Cup 2017 , derrotando a equipa de Andorra, que possui uma pista permanente.

A modalidade passou a ser tutelada pela Federação Portuguesa de Desportos de Inverno e, na opinião de Maurício Xavier, pode ser que exista uma mudança na maneira como o país olha para o desporto: “Acredito que haja um despertar dos nossos governantes, sejam municipais ou centrais. Pode ser também que apareça alguém com vontade de montar uma pista de gelo”.

O vice-presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), Pedro Flávio, diz que a transição do hóquei no gelo para a FDIP irá ser uma vantagem: “Neste momento estamos a identificar as falhas e as dificuldades que existem. Já estamos a estabelecer contactos com algumas câmaras municipais, com vista à construção de uma pista de gelo permanente. No próximo Inverno, procuramos ter já mais condições”, adianta.

Esta mudança da tutela aconteceu há sensivelmente uma semana, mas Pedro Flávio mostra-se confiante que as modalidades de Inverno irão assistir um crescimento a nível nacional. Enquanto isso não acontece, podemos olhar para o outro lado do Atlântico e assistir, a partir da madrugada de terça-feira, à final da Stanley Cup.

