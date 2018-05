O primeiro de três jogos de preparação durante o estágio da selecção portuguesa para o Mundial 2018 até começou bem, mas Fernando Santos tem motivos para ficar apreensivo após o teste realizado nesta segunda-feira, em Braga, frente à Tunísia. Privado de duas peças imprescindíveis (Rui Patrício e Cristiano Ronaldo) e de dois fortes concorrentes a um lugar no “onze” (Gelson Martins e Bruno Fernandes), Portugal ensaiou um plano C, que deixou boas indicações no aspecto ofensivo, mas tal como tinha acontecido em Março, frente à Holanda, a defesa voltou a ser o ponto débil da equipa portuguesa. André Silva e João Mário fizeram os golos no empate (2-2) frente à Tunísia.

Quando o tema é Cristiano Ronaldo, Fernando Santos não hesita: o capitão da selecção é o único “indiscutível” e o esquema táctico que melhor encaixa nas características do avançado é o 4x4x2. No entanto, o seleccionador não esconde a existência de um plano B, um 4x3x3 com Ronaldo a “9” e dois jogadores móveis nos flancos. Porém, com o melhor marcador da história da selecção nacional ainda na ressaca dos festejos da conquista da Liga dos Campeões, Santos viu-se obrigado a testar o plano C: sem Ronaldo, a aposta recairá no 4x3x3, com André Silva sozinho na área.

Positivo/Negativo Positivo João Mário Colocado na zona central e com bastante liberdade, o médio esteve em muito bom nível. Para além do excelente golo, o “10” de Portugal esteve nas principais jogadas de ataque da selecção nacional. Só não pode é falhar lances de golo como os de ontem.

Positivo Quaresma Começou no lado esquerdo, posição que tem sido pouco habitual na selecção nacional de Fernando Santos, mas foi no flanco direito que mostrou por que motivos é extremamente útil, ao fazer mais uma assistência milimétrica. Negativo Raphaël Guerreiro O lado esquerdo da defesa é uma das principais dores de cabeça de Fernando Santos: para além da renúncia de Fábio Coentrão, a forma de Guerreiro é preocupante.

Se na frente, com a ausência de Cristiano Ronaldo, não surpreendeu o tridente formado por André Silva, Quaresma e Bernardo Silva, as novidades surgiram na defesa, onde Ricardo, na direita, e Rúben Dias, que fez a estreia ao lado de Pepe, eram as novidades. Na esquerda esteve Raphaël Guerreiro e a sua exibição não deixou dúvidas: após um final de época atribulado devido a lesões, o defesa do Borussia Dortmund está em claro sub-rendimento.

No meio campo, apesar de William também estar a milhas da sua melhor forma, a reedição da dupla João Mário-Adrien deixou boas indicações. Com muita liberdade, os ex-sportinguistas estiveram em bom nível e foram decisivos para os bons primeiros 40 minutos de Portugal.

Perante um adversário com ADN do futebol francês, a selecção portuguesa assumiu cedo o controlo. Sem surpresa, as oportunidades de perigo junto da baliza defendida por Mouez Hassen surgiram e o golo 1000 da história da selecção nacional apareceu aos 22’: Quaresma, que começou na esquerda, deslocou-se ao lado contrário e, com uma assistência “à Quaresma”, ofereceu a André Silva o primeiro de Portugal.

Bastante móvel, o ataque português mostrava-se afinado e não demorou a ampliar o marcador. Uma dúzia de minutos depois do primeiro, após um canto, a bola sobrou para João Mário e o “10” de Portugal, com um excelente remate, fez o 2-0. Até aí, Fernando Santos só tinha motivos para estar satisfeito com o ensaio do plano C.

Mas o jogo mudou. Até aí amorfa, a Tunísia, que vai defrontar a Bélgica, o Panamá e a Inglaterra no Mundial, avançou no terreno e na segunda aproximação à baliza de Anthony Lopes, Badri reduziu. Com Mário Rui no lugar de Guerreiro, Portugal, mesmo sem mostrar a qualidade do início da partida, esteve perto do 3-1 após o intervalo — Bernardo Silva acertou no poste; William viu um golo ser anulado —, mas foi a Tunísia, após mais uma falha defensiva nacional, que voltou a marcar, fixando o resultado final em 2-2, deixando motivos de preocupação a Fernando Santos: há três anos que Portugal não sofria dois ou mais golos em jogos consecutivos.

