O quadro Ivan, o Terrível, com o seu filho a 16 de Novembro de 1581, do pintor russo do séc. XIX, Ilia Repin, foi vandalizado numa galeria de arte, em Moscovo. Quando faltavam cinco minutos para a galeria fechar, um homem passou pelos seguranças e com uma barra de metal partiu o vidro que protegia a pintura, acabando a tela por se rasgar em três sítios diferentes.

PUB

Trata-se de um óleo em tela pintado por Ilia Repin em 1885, que reflecte o czar Ivan, o Terrível, a segurar o próprio filho nos braços, depois de lhe ter desferido um golpe mortal. A galeria estatal Tretyakov, no centro de Moscovo, revelou que o indivíduo conseguiu passar por um grupo de funcionários com um dos postes de metal usados para manter o público à volta da pintura, com o qual bateu no vidro protector da obra. “Como resultado dos golpes, o vidro partiu-se”, referiu a galeria em comunicado.

Segundo a galeria, os danos foram graves. “A tela foi perfurada em três sítios na parte central da obra, que representa a figura do filho do czar” é comunicado, embora, “por uma feliz coincidência”, os elementos mais preciosos da pintura – a representação dos rostos e das mãos do czar e do filho – não tenham sido danificados. A mesma tela tinha já sido danificada, em 1913, por um homem mentalmente perturbado, que a cortou com uma faca em três locais. Ilia Repin, que morreu em 1930 e ainda estava vivo na altura, conseguiu restaurá-la.

PUB

Fontes policiais informaram que o suspeito é um homem de 37 anos, residente em Voronezh, a 460 quilómetros de Moscovo. O indivíduo foi detido e acusado de danificar um artefacto cultural, especulando-se agora se terão existido motivações políticas para o acto, com alguns meios de comunicação russos a adiantarem que o indivíduo terá danificado a pintura por achar que a descrição da história russa ali retratada é imprecisa. De referir que os nacionalistas russos contestam a veracidade da narrativa reflectida na pintura, tendo exigido mesmo anteriormente que a galeria retirasse o quadro.

O acusado reconheceu já a gravidade do seu acto, adiantando outra justificação para o mesmo. “Queria ir-me embora, mas entrei na cafeteria da galeria e bebi muita vodka“, justificou-se.

PUB