O jornalista, escritor e realizador de cinema António Loja Neves morreu no domingo aos 65 anos, em Lisboa, na sequência de um enfarte, disse à Lusa fonte familiar.

PUB

Nascido na Madeira em 1953, António Loja Neves era jornalista do semanário Expresso há mais de 30 anos, tendo trabalhado também na área do cinema, em programação, realização, em festivais ou como júri.

Prémio Revelação de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores em 2001, pelo livro Barcos, íntimas marcas, António Loja Neves lançou recentemente, com Margarida Neves Pereira, o livro Arménia: Povo e identidade, pela Tinta-da-China.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"No final da adolescência mudou de ilha e de arquipélago e as mornas de Cabo Verde marcaram-lhe a alma para sempre, ditando um empenhamento pela vida política e cultural dos PALOP (Países Africanos Língua Oficial Portuguesa) que o acompanharia vida fora", escreve o semanário Expresso.

Em Portugal, ainda passou pelo curso de Medicina, antes de se envolver na luta anticolonial e contra a ditadura. A cinefilia falou mais alto e António Loja Neves acabou por se licenciar em realização pela Escola Superior de Teatro e Cinema.

Esteve na fundação da Federação Portuguesa de Cineclubes, da Apordoc – Associação Pelo Documentário e do Panorama – Festival do Documentário Português, foi coorganizador dos Encontros Internacionais de Cinema de Cabo Verde e comissariou mostras de filmes lusófonos em diversos países, do Brasil a Moçambique. Foi ainda director da revista Cinearma, passou pela Cinema Português e pelo semanário África, tendo realizado os documentários Ínsula (1993) e O silêncio (1999), este com José Alves Pereira.

PUB