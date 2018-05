As nova-iorquinas ESG, uma das formações históricas do pós-punk com uma carreira de 40 anos, a música e artista colombiana Lucretia Dalt ou a música francesa Félicia Atkinson são alguns dos nomes já confirmados para integrar o cartaz da 8.ª edição dos Jardins Efémeros, um evento multidisciplinar que ocorre de 6 a 10 de Julho em Viseu.

Outros nomes já confirmados são os da artista plástica portuguesa Fernanda Fragateiro, do artista e músico luso-angolano Nástio Mosquito, do compositor sérvio Abul Mogard ou da produtora e artista sonora espanhola Jasss. O corpo será o tema da edição do evento. Nesse contexto, segundo a organização, as criações preparadas para esta edição (na área da arquitectura, artes visuais, som, cinema, teatro ou dança) procurarão contribuir para “uma reflexão sobre a pressão e as novas possibilidades que a vida humana se debate no mundo actual e teve por base a convicção de que permitirá uma enorme diversidade de abordagens artísticas e pedagógicas, pertinentes e plurais.”

A intervenção na praça principal do centro histórico – a Praça D. Duarte – será da autoria da escultora Fernanda Fragateiro, num cruzamento entre a escultura, a linguagem verbal e o espaço urbano envolvente. Mais uma vez, artistas locais e emergentes terão um ponto de encontro num edifício desocupado do centro histórico da cidade, com trabalhos que têm por base reflexões sobre o papel do corpo.

No campo da música sobressai a presença de Lucretia Dalt, que lançou este ano o seu sexto álbum, exploração singular de música ambientalista com poesia falada, e as ESG, formadas no final dos anos 1970, misturando funk, hip-hop e punk, o que faria delas uma das influências sobre grupos que, a partir dos anos 2000, começaram a mesclar influências rock com música de dança, como os LCD Soundsystem. Aliás não é de surpreender que na alvorada dos anos 2000 o grupo viesse a reconhecer uma nova vida graças à edição dos álbuns Step Off e Keep On Moving pela editora Soul Jazz, expondo aí uma sonoridade de linhas de baixo pulsantes e ritmos musculados, num todo contagiante e de grande balanço fisíco.

Os primeiros nomes agora divulgados sucedem a outros que nos últimos anos passaram por Viseu como Nils Frahm, Murcof, Fennesz, William Basinski, Lumomyr Melnyk, Biosphere ou Steven Brown & Blaine L. Reininger. Isto, claro está, apenas no campo da música, já que os Jardins Efémeros são um acontecimento multidisciplinar onde diversas práticas artísticas se interligam com a pedagogia citadina.

