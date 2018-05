Assinalando o Dia Internacional dos Museus, a DGPC e o PÚBLICO promoveram o debate Museus hiperconectados: novas abordagens, novos públicos.

PUB

A conversa, moderada pela jornalista Isabel Salema, teve lugar no auditório do jornal, em Lisboa, no dia 18 de Maio, e contou com a presença do historiador de arte David Santos, subdiretor-geral do Património Cultural, do director do NewsMuseum de Sintra, Rodrigo Moita de Deus, e do arqueólogo Luís Raposo, presidente do ICOM Europa.

PUB