Já não vai a tempo de ser convocado para o Mundial de Futebol na Rússia, mas ainda tem a oportunidade de treinar com Cristiano Ronaldo. A mais recente actualização da aplicação móvel de exercício físico Nike Training Club, da marca desportiva norte-americana, inclui planos de treino prescritos por Joaquin Sanda, o treinador pessoal do futebolista do Real Madrid. Os programas baseiam-se em alguns exercícios realizados habitualmente pelo jogador, e a que este atribui em parte a sua forma física e sucesso competitivo. “É por isso que estou no auge há tantos anos”, diz Ronaldo no vídeo de apresentação disponível na aplicação.

PUB

Os programas incluem vídeos explicativos de cada exercício. Aqui, refira-se, não é Ronaldo que dá o corpo ao manifesto, mas sim os modelos que surgem nos outros planos disponíveis na aplicação. A curadoria dos exercícios é, no entanto, atribuída a Sanda e Ronaldo.

Os planos assentam sobretudo em exercícios de peso corporal e visam a força e a agilidade. O programa para fortalecer a parte inferior do corpo, por exemplo, comporta 22 exercícios ao longo de 20 minutos, com diversas variações de agachamentos e elevações pélvicas.

PUB

Para além dos exercícios, a aplicação inclui dicas de nutrição e conselhos para a recuperação pós-treino. Mas aqui não há segredos nem receitas mágicas, apenas senso comum — “come bem, mantém-te hidratado e dorme o suficiente”, diz Ronaldo. A diferença entre o melhor do mundo e os restantes mortais estará sobretudo no nível do compromisso com o plano: “Este tem sido o meu foco ao longo de toda a minha carreira”.

Sendo uma aplicação da Nike, é incontornável a presença de opções para a compra de material desportivo online. No entanto, a generalidade das funções da aplicação, que está disponível para iOS e Android, são disponibilizadas gratuitamente.

PUB