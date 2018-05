O jurista Giuseppe Conte, que tinha sido indigitado pelo Presidente italiano Sergio Mattarella, desistiu de formar governo, informou fonte do gabinete presidencial neste domingo.

Tanto Luigi Di Maio, líder do partido anti-sistema Movimento 5 Estrelas, como Matteo Salvini, da Liga, tinham proposto a Mattarella o nome de Conte para primeiro-ministro do novo Governo italiano.

O Presidente italiano já se pronunciou, afirmando que ninguém o pode acusar de ter impedido a formação de um governo.

Mattarella mostrou grande resistência ao nome proposto pelo Movimento 5 Estrelas e pela Liga para o cargo de ministro das Finanças. O economista eurocéptico Paolo Savona, de 82 anos, era a pessoa escolhida para assumir a pasta, mas o Presidente diz que Savona tinha falado em retirar a Itália da zona euro, cuja pertença é “fundamental” para o país. O líder do executivo italiano admitiu ainda que era cedo para falar em novas eleições e disse que tomaria uma decisão em breve.

Conte foi a figura de consenso entre Di Maio e Salvini e que Mattarella aceitou, apesar de ter havido alguma polémica devido a inexactidões no seu currículo e pela sua ligação ao “caso Stamina”, uma fraude médica em que participou indirectamente como advogado. Quando a sua indigitação foi confirmada, Conte tinha dito: “Sou professor e advogado, defendi as causas de várias pessoas, agora defenderei os interesses dos italianos em todas as sedes da União Europeia e internacionais, dialogando com as instituições”.

