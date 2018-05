Pablo Iglesias deve continuar a ser o secretário-geral do Podemos, apesar da polémica compra de uma casa de 600 mil euros, decidiu a maior parte dos militantes que participaram numa consulta organizada pelo partido da esquerda espanhola.

Segundo os dados divulgados neste domingo à tarde - e que inicialmente só seriam anunciados segunda-feira -, 68,4% dos que votaram mantém a sua confiança no secretário-geral e na sua namorada, Irene Montero, que é porta-voz do grupo parlamentar Unidos-Podemos. Votaram pelo afastamento do casal 31,5% dos votantes.

Esta foi a consulta mais participada organizada pelo partido, tendo votado 188,176 pessoas que puderam pronunciar-se na terça-feira da semana passada e neste domingo - 128,300 votaram pela permanência do casal nos seus cargos, 59,224 contra.

Iglesias e Montero, que esperam gémeos, compraram uma casa nos arredores de Madrid que gerou polémica dentro e fora do Podemos. Isto devido ao preço e porque o secretário-geral do partido tinha criticado o ex-ministro Luis de Gindos, que está agora no Banco Central Europeu, pela compra de uma casa do mesmo valor.

O casal pediu então a consulta, para que fossem os militantes a decidir se deviam ficar ou sair dos cargos que ocupam. Iglesias tinha dito que se a participação fosse baixa deixaria a direcção do partido.

