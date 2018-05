Cerca de cinco mil manifestantes de extrema-direita saíram para as ruas de Berlim neste domingo, mas as suas vozes foram abafadas por 20 mil contramanifestantes, segundo as estimativas da polícia alemã.

Os manifestantes – que chegaram à capital vindos de várias partes do país – são apoiantes do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que chegou pela primeira vez ao Bundestag nas eleições de 2017, tornando-se o terceiro maior partido no Parlamento alemão, sendo agora o maior da oposição – ainda que pouco influência tenha tido no debate parlamentar desde então.

“As nossas crianças, o nosso país, o nosso futuro: é por isso que aqui estamos e somos o único partido com este programa”, defendeu o líder do partido de extrema-direita, Alexander Gauland, enquanto falava perto do Parlamento alemão, onde terminou a marcha.

Como se pode ver nas fotografias acima, os contramanifestantes eram sobretudo jovens; passavam música a alto som e tinham a sua posição vincada: “Queremos gritar suficientemente alto para afogar os discursos racistas”, dizia uma activista chamada Rosa à televisão RBB.

Apesar de alguns confrontos entre as duas facções, fortemente vigiados pelas autoridades, as manifestações deste domingo foram relativamente pacíficas, com apenas um ferimento ligeiro a registar.

Foto Manifestantes da AfD HANNIBAL HANSCHKE/REUTERS

