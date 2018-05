Domingo foi o último dia do XXII Congresso do PS, que começou na sexta-feira, na cidade da Batalha, e pretendeu oferecer um espaço de debate para discutir o futuro do partido. Entre os temas em cima da mesa estavam a corrupção, a estratégia de alianças e a social-democracia.

Mas, neste domingo, António Costa teve um discurso sobretudo virado para o futuro: desafiou o Conselho de Concertação Social a fazer com o Governo um “grande acordo para as novas gerações” no que diz respeito a conciliação da vida profissional e familiar, criando condições para os mais novos se fixarem em Portugal e para que os que partiram regressem ao país.