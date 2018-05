Depois do 2.º lugar empatado no Open de Portugal e do 8.º no Andalucia – Costa del Sol Match Play 9, Filipe Lima terminou hoje o D+D REAL Challenge, na República Checa, a partilhar o 10.º posto com mais três jogadores – o austríaco Matthias Schwab, o sueco Jens Fahrbring e o suíço Marco Iten.

Numa prova do Challenge Tour de 185 mil euros de prize-money que decorreu no Golf & Spa Kunecticka Hora, em Drítec, e que foi ganha pelo sul-coreano Minkyu Kim, de apenas 17 anos, Ricardo Santos esteve em evidência no último dia, com uma volta final de 66 pancadas (-6) – com cinco birdies, um eagle e um bogey – que lhe proporcionou a maior subida de domingo, de 34 lugares, para acabar nos 25.ºs, com um total de 281 (-7). Tinha começado muito bem, na 5.ª posição, com 67, mas nas duas voltas seguintes marcou 73-75. Foi a sua melhor classificação em seis torneios realizados na época corrente do circuito, a superar os 45.º lugares no Challenge de Espanha e no Open de Portugal, valendo-lhe um prémio de €1.628.

Quanto a Lima, fez uma prova em que alternou com 70-68-70-68, somando 276 (-12) e mantendo a posição em que estava à partida para a última jornada. Teve uma grande recta final, com quatro birdies nos últimos sete buracos. Facturou um prémio de €3.654, mas não evitou a descida de 14.º para 16.º na Road to Ras Al Khaimah, com 28.274 pontos. Ricardo Santos está em 109.º na tabela, com 4.338 pontos.

Minkyu Kim tornou-se o mais jovem vencedor do Challenge Tour, somando 268 (67-66-69-66), 20 abaixo do Par, para ganhar com três shots de vantagem sobre o sueco Sebastian Soderberg. O também sueco Simon Forsstrom e o espanhol Adri Arnaus partilharam o terceiro com 274 (-14).

