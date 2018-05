O australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) venceu este domingo o Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1, somando a segunda vitória da temporada, igualando ainda Sebastian Vettel (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes) - segundo e terceiro em Monte Carlo - que em seis grandes prémios garantiram também por duas vezes o lugar mais alto do pódio.

Ricciardo liderou de início a fim, tal como o alemão Michael Schumacher fizera em 1995, o que lhe rendeu rasgados elogios por parte dos responsáveis da Red Bull.

The 2018 #MonacoGP is in the history books ????



And this is how they crossed the line in the principality ?? pic.twitter.com/Sd68TD4E9E — Formula 1 (@F1) May 27, 2018

Apesar dos problemas de transmissão, que o limitaram nas zonas mais rápidas já que só podia usar até à sexta velocidade, Ricciardo não desperdiçou a vantagem conquistada na fase de qualificação com a "pole position" e não permitiu que Vettel e Hamilton o superassem na partida, gerindo até final uma pequena vantagem que, ainda assim, lhe permitiu chegar à vitória numa corrida perfeita... também em termos globais praticamente sem incidentes, com a primeira de três desistências já muito perto do final, protoganizada por Fernando Alonso (McLaren).

"Foi a redenção depois de 2016. Senti o carro a perder potência e pensei que estava tudo perdido, mas, graças à equipa, conseguimos recuperá-lo".

??VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 72/78)



Home hero Leclerc slams into the back of Hartley, and both are out!



LEC: "Brakes went completely off"#MonacoGP ???? #F1 pic.twitter.com/OjvOQ4JrUa — Formula 1 (@F1) May 27, 2018

Um acidente a cinco voltas do final (o monegasco Charles Leclerc, Sauber, embateu na traseira do Toro Rosso do neozelandês Brendon Hartley) motivou a entrada em cena do "safety car" virtual, o que agitou um pouco a corrida com as últimas cartadas tácticas. Mas nada de substancial se alterou, com Ricciardo a manter a frente da corrida.

Max Verstappen (Red Bull) que partiu do último lugar, acabou por destacar-se como o homem mais rápido em pista, estabelecendo a melhor volta com 1m14s260, o que só contribuiu para aumentar a frustração do holandês, que tinha no Mónaco uma excelente oportunidade para marcar posição entre os primeiros.

O britânico Lewis Hamilton lidera o Mundial de pilotos, com 110 pontos, seguido do alemão Sebastian Vettel (96) e agora de Ricciardo, que assumiu o terceiro lugar, com 72 pontos.

O "circo" muda-se agora para a América do Norte, onde decorrerá a sétima prova da temporada com o Grande Prémio do Canadá, em Montreal, a 10 de Junho.

BREAKING: He’s done it! @danielricciardo WINS the #MonacoGP!



Vettel takes second, Hamilton comes home third



That’s the Aussie’s seventh career victory ?????? pic.twitter.com/HSx3Pt5Si6 — Formula 1 (@F1) May 27, 2018

RIC: "I felt a loss of power and I thought the race was done... this was two years in the making, I finally feel like this is redemption!" #MonacoGP ???? #F1 pic.twitter.com/iWTXVmiluv — Formula 1 (@F1) May 27, 2018

