A letã Jelena Ostapenko, campeã em título da prova feminina, protagonizou neste domingo a grande surpresa da jornada inaugural do torneio de ténis de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, ao ser eliminada a abrir.

Na terra batida de Paris, Jelena Ostapenko, quinta cabeça de série, perdeu com a ucraniana Kateryna Kozlova, 66.ª da tabela mundial, em dois sets, pelos parciais de 7-5 e 6-3, num embate que durou 1h34m.

A letã caiu ao primeiro "duelo", depois de, há um ano, então com 20 anos e como 47.ª da hierarquia feminina, ter somado sensacionalmente o primeiro título da carreira, ao bater na final parisiense a romena Simona Halep, por 4-6, 6-4 e 6-3.

Destaque ainda para as eliminações da veterana norte-americana Venus Williams, nona jogadora mundial, face à chinesa Qiang Wang (91.ª), por 6-4 e 7-5, e da britânica Johanna Konta (22.ª), perante a cazaque Yulia Putintseva (93.ª), por 6-4 e 6-3.

No quadro masculino, as surpresas estiveram ausentes, nomeadamente com os apuramentos sem dificuldades do alemão Alexander Zverev, segundo cabeça de série, e do búlgaro Grigor Dimitrov, quarto.

Zverev, terceiro jogador mundial, bateu o lituano Ricardas Berankis (92.º), por 6-1, 6-1 e 6-2, em apenas 1h09m, e vai defrontar na segunda ronda o checo Jiri Vesely (29.º) ou o sérvio Dusan Lajovic (68.º).

Por seu lado, Dimitrov superou o egípcio "lucky loser" Mohamed Safwat por 6-1, 6-4 e 7-6 (7-1), em 2h02m, marcando encontro com o norte-americano Jared Donaldson (57.º), que afastou o chileno Nicolas Jarry (59.º).

Em frente, seguiram igualmente o belga Davis Goffin, oitavo pré-designado, que precisou de cinco sets para bater o holandês Robin Hasse (44.º), por 4-6, 4-6, 6-4, 6-1 e 6-0, e o espanhol Pablo Carreño-Busta, 10.º cabeça de série, vencedor por 4-6, 6-1, 7-5 e 7-6 (7-5) face ao eslovaco Jozef Kovalik.

