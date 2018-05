Chris Froome (Sky) confirmou neste domingo o triunfo na Volta a Itália em bicicleta, depois de cumprida a etapa de consagração em Roma. Froome é o primeiro britânico a vencer no Giro e, com este triunfo, entra para o grupo dos tricampeões nas três grandes voltas (Itália, França e Espanha), para além de ser apenas o terceiro que vence as três de forma consecutiva - antes dele, apenas Eddy Merckx e Bernard Hinault o tinham conseguido.

Esta é ainda a sexta grande volta ganha pelo ciclista britânico nascido no Quénia. Froome já ganhou o Tour por quatro vezes e a Vuelta por uma vez.

A etapa final do Giro acabou por ser, como se esperava, disputada ao sprint. O mais rápido na aceleração final acabou por ser o irlandês Sam Bennett, que conquistou a sua terceira etapa neste Giro, batendo o italiano Elia Viviani e o luxemburguês Jempy Drucker.

