O Boavista garantiu a contratação do guarda-redes brasileiro Helton Leite, que deverá assinar um contrato de longa duração com os “axadrezados”. Filho do também guarda-redes João Leite, que fez cinco jogos pela selecção brasileira e teve na época 1988-89 uma passagem discreta pelo V. Guimarães, Helton Leite, de 27 anos, representou no início deste ano o São Caetano, por empréstimo do Botafogo, e já realizou exames médicos.

Numa altura em que ainda não é certa a continuidade de Vágner, guarda-redes que termina contrato e na última época e meia foi o dono da baliza do Boavista, o PÚBLICO apurou que os “axadrezados” asseguraram um reforço importante. Com 1,96m, Helton Leite fez a formação em clubes com tradições no futebol brasileiro, como o Atlético Mineiro e o Grémio, mas em 2014 assinou pelo Botafogo, clube a que esteve contratualmente ligado até este mês.

Pouco utilizado no emblema do Rio de Janeiro, Helton Leite foi no início deste ano emprestado ao São Caetano, onde conseguiu assumir a titularidade e realizou boas exibições no Campeonato Paulista, mas uma lesão no tornozelo direito, sofrida frente ao Palmeiras, obrigou a uma cirurgia e uma paragem de dois meses.

Já recuperado, o guarda-redes, que já realizou exames médicos no Porto, deverá assinar um contrato de três ou quatro anos com o Boavista, e é o primeiro reforço garantido para a próxima temporada para a equipa comandada por Jorge Simão.

O Boavista, que tem o início dos trabalhos marcado para 2 de Julho, já anunciou a renovação de contrato com Idris, Edu Machado, Fábio Espinho, Mateus, Carraça e Talocha, para além da promoção ao plantel principal de Gonçalo Cardoso, um promissor defesa central de 17 anos, assim como a presença no estágio da equipa, em Melgaço, dos médios Gabriel Nunes, brasileiro que alinhou na formação B dos boavisteiros, e de Samu, jogador da formação que esteve emprestado ao Sp. Espinho.

De saída do Bessa estão Henrique, Tiago Mesquita, Gilson Costa, Raphael Spiegel, Clarke, Bulos, Rui Pedro e Leonardo Ruiz, estando ainda por definir as situações de jogadores como Yusupha, Vítor Bruno e Tahar, que estão em final de contrato.

