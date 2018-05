O Benfica empatou neste domingo a meia-final do play-off da Liga de basquetebol, ao vencer o FC Porto, no segundo encontro, no pavilhão da Luz, por 77-75.

Depois do triunfo dos "dragões" em Lisboa, na sexta-feira, por 79-90, voltou a haver superioridade dos visitantes no primeiro período da partida, mas os "encarnados" foram recuperando paulatinamente e, ao intervalo, perdiam por cinco pontos (33-38).

Com Damier Pitts a subir de nível na segunda parte, e um maior equilíbrio na luta das tabelas, o Benfica terminou o terceiro parcial já empatado (55-55) e arrancou para o triunfo, discutido até ao último segundo, na recta final.

Com 1-1 na eliminatória, a discussão do acesso à final do campeonato prossegue no Dragão Caixa, onde irão decorrer os dois próximos encontros (o primeiro é na sexta-feira, dia 1). Se for necessário recorrer a uma quinta partida, o tira-teimas terá lugar de novo no pavilhão da Luz, a 6 de Junho.

