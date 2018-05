O Benfica contrariou neste domingo o favoritismo do Sporting, campeão em título, e conquistou a Taça de Portugal de andebol, pela sexta vez no seu historial. No Peso da Régua, os "encarnados" impuseram-se por 31-24.

PUB

Depois de terem eliminado o FC Porto nas meias-finais, de forma concludente, os "leões" não foram capazes de estar ao mesmo nível na final e o Benfica conseguiu o primeiro triunfo sobre o rival nesta temporada. Ao intervalo, as "águias" já venciam por 15-10 e, num jogo marcado por muitas exclusões, conseguiram aumentar um pouco a vantagem nos últimos 10 minutos.

"Sofrer 10 golos na primeira parte frente a uma equipa tão forte como o Sporting foi algo que noutras vezes não conseguimos. E impusemos também uma intensidade alta no jogo", resumiu Carlos Resende, treinador do Benfica, que chegou ao clube nesta temporada.

PUB

Do lado contrário, Hugo Canela, técnico do Sporting, lamentou não ter conseguido a dobradinha: "Estivemos sempre fora do jogo, houve alguma intranquilidade. Acho que entrámos condicionados e não conseguimos estar concentrados. Pelo que o Benfica fez, não foi possível e parabéns ao Benfica".

O Sporting continua a ser o clube recordista de Taças de Portugal, com 16 troféus, mais um do que o ABC.

PUB