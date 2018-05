Michelle Wolf tem uma língua tão afiada como as cordas vocais – ela é a primeira a avisar que tem uma voz “estridente”. E nas últimas semanas tem avisado que quem não gostou da sua prestação no jantar dos correspondentes da Casa Branca também não vai gostar de The Break with Michelle Wolf. A comediante norte-americana estreia este domingo um novo programa no Netflix, que não é bem um talk show mas também é em parte uma conversa apresentada por um humorista num horário nocturno.

No jantar que homenageia a liberdade de imprensa e os jornalistas que acompanham a Casa Branca, Michelle Wolf fez o que era suposto – atirou-se de forma sarcástica ao Presidente dos EUA, à imprensa dos EUA e aos funcionários do Governo dos EUA. Num ambiente que Donald Trump insistiu em pincelar com constantes referências a “fake news” e com algumas hipérboles sem fundamento sobre as suas próprias façanhas, a certa altura Wolf fez uma piada sobre a sua porta-voz, Sarah Huckabee Sanders, e a sua relação liberal com a verdade. “Na verdade, eu gosto bastante da Sarah. Ela é cheia de recursos. Ela queima os factos, e depois usa as cinzas para criar um olho esfumado perfeito.”

A reacção, mesmo dos detractores desta Casa Branca, foi muito focada no facto de ter feito comentários sobre o aspecto de Sanders, mostrando por um lado que a sua piada pode não ter sido suficientemente afinada (ou que alguns podem ter confundido a palavra “facts” com “fat” – ou “gorda”), mas também que não acertou bem na sintonia do tema mulheres.

Desde Outubro de 2017 e em pleno momento #MeToo, mas também nos últimos anos em que as noções de politicamente correcto e progressão de direitos humanos se embrulham em debates vários, The Break with Michelle Wolf promoveu-se em vésperas da sua estreia com uma paródia a uma reacção ao momento cultural – há meses, o Netflix criou uma categoria onde agregou os filmes com “mulheres fortes como protagonistas”. Michelle Wolf, “mulher forte” deste domingo no Netflix, surge em Featuring a Strong Female Lead: The Movie como Cassandra Flex, uma mulher com nome de baptismo de ecos mitológicos que nunca sua, só ganha, que nunca dorme, só ganha.

O talk show, e sobretudo o formato talk show nocturno norte-americano, é um formato tranquilizador – por mais personalização, sketches e mudanças que os seus apresentadores tragam, a identidade do apresentador raramente se sobrepõe ao seu molde. Ajeita-se, ganha umas cores. A sequência de introdução com humor-conversa-número final de um talk show made in América é mais familiar ao público português do que o programa semanal de variedades que será The Break with Michelle Wolf. Mas se The Break vai inscrever-se numa tradição tipo Saturday Night Live (e a televisão portuguesa tem a sua própria tradição de variedades), também puxará à vizinhança do bloco de talk shows generalistas americanos da SIC Radical, de Filomena Cautela no 5 para a Meia-Noite ou a edição global do Daily Show na RTP.

Wolf já trabalhou no Daily Show e escreveu e actuou no talk show Late Night With Seth Meyers e vai misturar sketches e números de comédia com conversas com convidados. Semanalmente, aos domingos, o programa vai tentar não ter muito Trump nem muita política, disse Wolf ao USA Today.

