No cimo da escadaria central da sede nacional do PS, no Largo do Rato, em Lisboa, está um placard com um poema de Sophia de Mello Breyner Andresen: "Tu avanças sempre e não recuas (...) / Porque não estás só mas continuas / E os outros unem suas mãos às tuas / P'ra que um mundo mais justo e livre nasça (...)." É o poema Para os militantes do PS, escrito em 1 de Maio de 1975. Nenhum outro partido português mereceu de um dos nomes maiores da nossa Literatura um poema aos seus militantes. A mesma Sophia que seis anos antes nos ensinara que se "Vemos, ouvimos e lemos / Não podemos ignorar".

À luz dos acontecimentos mais recentes, reler esses versos é quase como fazer uma viagem a tempos muito recuados. Não propriamente ao “tempo em que os animais falavam”, mas ao tempo em que havia ideais (e ideias) na Política. Ao tempo em que o Partido Socialista era verdadeiramente um partido político, e não apenas uma organização de tomada e manutenção do poder. É muito fácil agora apontar o dedo ao antigo primeiro-ministro José Sócrates, acusando-o de desvairos, desonras e desgraças. Mas o cortejo dos penitentes peca por tardio, por demasiado tardio.

Quando tantos jornalistas hoje comentam porquê só agora muitos dirigentes do PS, começando pelo secretário-geral e primeiro-ministro António Costa, vêm a terreiro carpindo vergonhas e desonras, deveriam antes perguntar a si mesmos onde estavam eles quando dentro do PS vozes avisadas se levantaram chamando a atenção para os maus caminhos a que a governação de Sócrates estava a levar o país e, de caminho, também o partido. Dois anos antes do pedido de ajuda ao FMI, em Fevereiro de 2009, no XVI Congresso, realizado em Espinho, foi apresentada a moção "Mudar para mudar – mudar o PS para mudar Portugal”, com António Fonseca Ferreira como primeiro subscritor. Aí se denunciavam os perigos de um modelo de desenvolvimento assente no investimento em obras públicas e em negócios imobiliários insustentáveis e o pesado endividamento público que inevitavelmente iria hipotecar os proveitos futuros por mais de uma geração. E se apontava também “o progressivo esvaziamento da vida partidária, que deixou de ser espaço de confronto de ideias, de militância cívica e política”.

José Sócrates saiu desse congresso em apoteose. Onde estavam então aqueles que agora fingem rasgar as vestes de vergonha? Estavam lá a aplaudir Sócrates, a porem-se em bicos de pés para ficarem à frente na fotografia, a atiçar os seus bobis de serviço contra os militantes subscritores da moção oposicionista. E onde estavam os jornalistas? Andavam atrás do líder, a entrevistar o líder, a fotografar o líder. Os outros, que representavam apenas 11% dos votos expressos para a Comissão Nacional, não contavam. Apesar de na altura o eco na comunicação social ter sido praticamente nulo, o facto é que, há nove anos atrás, enquanto uns curvavam a espinha fazendo vénias ao rei, outros houve que se levantaram e disseram “o rei vai nu”. Três meses mais tarde, os subscritores da moção “Mudar para mudar” formaram a COES – Corrente de Opinião Esquerda Socialista.

Ao longo dos anos, temos realizado diversos encontros, debates, conferências, abertos a militantes e a não militantes, normalmente sem a presença de jornalistas, apesar de os convidarmos sempre. Felizmente, não temos andado sozinhos. Quem se recorda das intervenções de Henrique Neto, que acabou por sair do PS em Julho do ano passado, indignado por o primeiro-ministro António Costa não ter assumido a responsabilidade política pela desgraça dos incêndios do mês anterior? Mal sabia ele que a desgraça, e o desnorte, se repetiriam em Outubro.

A COES tem denunciado frequentemente as muitas maleitas de democracia interna que há longo tempo afectam o PS. A alma socialista está doente. É difícil situar no tempo quando foi que deixámos de ser aquele partido que mereceu um poema de Sophia e que mereceu Sophia como deputada (à Assembleia Constituinte, em 1975) e nos deixámos dominar pelo “partido invisível que mistura negócios e política” (António José Seguro dixit). A Terceira Via fez, faz, os seus estragos, corroendo devagarinho, como caruncho na madeira. Alguma vez algum jornalista se lembrou de perguntar a António Guterres a que se referia ele exactamente quando usou a metáfora do “pântano” na noite de 16 de Dezembro de 2001? Ao país ou ao partido?

Só quem não percebe ou não quer perceber o estado das coisas pode achar que Sócrates é causa dos males do país e do partido. José Sócrates é culpado de ter liderado Portugal para o desastre financeiro, será culpado dos crimes que se sabe se ficarem provados em julgamento, mas, no que diz respeito ao partido, Sócrates não é causa, mas consequência. Não caiu no partido de pára-quedas. Cresceu e desenvolveu-se naquele caldo de cultura. Foi eleito secretário-geral em 2004 por uma maioria esmagadora (78%), contra Manuel Alegre e João Soares, e três vezes reeleito, sempre com mais de 90% dos votos. Goste-se ou não se goste, Sócrates foi o líder mais consensual e mais amado do PS. Muito mais que Mário Soares, que nunca granjeou tamanha unanimidade, excepto nas campanhas para a Presidência.

O PS nunca soube gerir a pessoa e depois o assunto Sócrates. Internamente, nunca os dirigentes deram ouvidos às vozes sensatas que alertaram a tempo que o país estava no caminho errado. Fosse por comodismo ou por comprometimento, quase todos preferiram não ver, não ouvir, não ler, não falar. Para que pudessem ignorar. Os que hoje vão no cortejo dos penitentes estavam ontem no coro dos bendizentes. Inversamente, aqueles que nunca estiveram no coro, também não estão hoje no cortejo. Como João Soares, António Galamba ou António José Seguro, por exemplo. E depois de Sócrates ter sido preso e estar a contas com a Justiça, também nunca o PS soube tomar posição séria, em termos políticos e institucionais. A cúpula dirigente do partido tomou a pior opção possível: fazerem-se de mortos e esperar que as coisas acalmassem, acocorados atrás da desculpa de que o caso está na Justiça. Porque há dois casos Sócrates: o judicial, que está a correr na Justiça, e o político, que acabou por cair na lama por inércia do partido. Só depois de lhes ter caído em cima o caso Manuel Pinho é que a direcção do PS veio à pressa mostrar vergonhas e carpir desonras.

O erro faz parte da condição humana e da cultura das organizações. E insistir no erro faz parte da estupidez humana e da patologia das organizações. Tal como há nove anos atrás o partido não ouviu aqueles que denunciavam os desmandos financeiros de Sócrates que haveriam de nos conduzir ao estado de quase bancarrota, agora não quer ouvir Ana Gomes quando esta defende que o próximo congresso é o momento certo para o partido fazer uma reflexão séria sobre como “se prestou a ser um instrumento de corruptos e criminosos”. Quando apresentou a sua moção, António Costa disse que o congresso será para discutir “o futuro”. Já percebemos. Mas a direcção do PS deveria também ter percebido, com o caso Pinho, que o passado é como as tralhas na arrecadação, quando não estão arrumadas, um dia caem-nos em cima.

Em política, a ignorância é pecado mortal. Fingir que não se vê, que não se ouve, que não se lê, que não se sabe, que não é nada connosco, pode ser uma táctica de sobrevivência a curto prazo, mas será um desastre a médio e a longo prazo. É certo que António Costa é especialista em técnicas de sobrevivência a curto prazo, não tem feito outra coisa nos últimos três anos e tem-no feito tão bem que muita gente até já se esqueceu que o PS perdeu as eleições de 2015. É certo que vivemos no tempo da pós-verdade. Mas há valores de que deveríamos cuidar. E em nome desses valores mais altos – como a verdade e a ética republicana –, o próximo congresso deveria ser uma oportunidade de renovação. Para podermos voltar a ser o partido fundado há 45 anos em Bad Münstereifel precisamos de emerg[ir] da noite e do silêncio, precisamos do nosso dia inicial inteiro e limpo. Pagaremos demasiado caro este Pecado organizado. Não para já, mas daqui a algum tempo. Em votos. Ou antes, na falta deles.

Nós, militantes socialistas, devemos ao PS, a nós próprios e, sobretudo, ao nosso país, a responsabilidade de fazermos um congresso que seja um momento de verdade, sem o qual poderemos continuar militantes, mas muito dificilmente poderemos continuar socialistas. Se não agora, quando?

