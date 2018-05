Esta lista não é um documento final. A cada interrupção, muda o disco e toca uma nova música. Quase sempre portuguesa, mas com excepções. O 22.º Congresso do PS tem sido marcado por momentos musicais que animam as pausas. No primeiro dia, estiveram em força as canções que participaram no Festival da Canção, de Manuela Bravo às Doce. No segundo, já se ouviu Marisa.

Escolhemos 12 temas que já se ouviram no ExpoSalão. Alguns, como Portugal na CEE até arrancaram uns movimentos envergonhados a alguns delegados. Outros, como À minha maneira, ficaram no ouvido e deram títulos de jornais.

Os vampiros (eles comem tudo), José Afonso

Sobe, sobe, balão sobe, Manuela Bravo

A Tourada, Fernando Tordo

Grândola, vila morena, José Afonso

Verdes anos, Carlos Paredes

Portugal na CEE, GNR

À minha maneira, Xutos e Pontapés

Estranha forma de vida, Amália Rodrigues

Mission Impossible, Adam Clayton e Larry Mullen Jr.

A desfolhada, Simone de Oliveira

Ele e ela, Madalena Iglésias

Bem bom, Doce

