Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, fez um discurso próximo do que defende António Costa, pondo água numa euforia mais de esquerda. Em conversa com o PÚBLICO recusa a ideia de bloco central, mas não clarifica se defende a reedição da actual solução de Governo.

Disse no seu discurso que o partido tinha de ter uma visão mais pragmática e caso a caso decidir onde se posiciona. Quis com isto dizer que esta discussão mais ideológica é precipitada?

O PS não é nenhum partido que esteja a viver uma crise existencial. Sabe muito bem o que é, desde a sua fundação que a matriz identitária do PS é muito clara, marcada pelos valores da liberdade, pelos valores do desenvolvimento e da justiça social e aquilo que marca a diferença é ver em cada época quais as medidas, quais as políticas que dão corpo a esses valores. Antes do 25 de Abril na luta pela democracia e pelo direito ao voto; a seguir pela entrada na CEE como forma de consolidação da democracia e permitir o crescimento da economia; na aposta mais tarde na educação, na inovação, nas energias renováveis como essenciais ao nosso desenvolvimento; na criação do rendimento mínimo, do complemento solidário para idosos como elementos de coesão. Em todos os momentos, o PS soube encontrar as políticas capazes de corporizar os seus valores. O que quis salientar é que a política sem acção, sem capacidade de executar seja no plano europeu, seja nacional, seja autárquico, perde muito do seu sentido e da sua eficácia. A proclamação só dos valores não é suficiente. É essencial que o PS, que é um partido de poder, seja claro sobre a forma como vai traduzir esses valores na vida concreta dos cidadãos. Isso é muito mais importante do que qualquer debate feito um pouco no éter.

Tendo em conta que para o ano há três actos eleitorais o PS não devia marcar qual o posicionamento que deve ter?

O PS já o marcou, vai sozinho aos actos eleitorais, apresentando as suas ideias e o seu programa e os eleitores vão pronunciar-se, seja no âmbito das eleições europeias, seja no âmbito das legislativas.

A sua opinião é diferente da de Pedro Nuno Santos que diz que o caminho tem de ser pela esquerda. Concorda com esta visão ou com a ideia de partido charneira, que caso a caso é que decide o que fazer?

O PS tem uma identidade muito própria, não se define em função dos outros, define-se por si próprio, pela sua agenda e pelas suas políticas. De forma directa, acho que do ponto de vista das soluções governativas, todos concordam - não há unanimidade no PS, mas anda perto disso -, que as soluções de bloco central são soluções-limite, num regime democrático parlamentar, porque são soluções que limitam as oposições, as alternativas. Agora do ponto de vista das políticas concretas, o realismo também aconselha a ver que quando discutimos por exemplo o sistema de saúde, aquilo que nos afasta do PSD ou do CDS é uma imensidão. Aliás, são partidos que votaram contra a criação do SNS, que não acham que a existência de um serviço público tenha de desempenhar um papel central na prestação de cuidados de saúde. Isso torna muito difícil um diálogo nessa matéria com os partidos à direita. Como falamos em relação à Segurança Social, quando falamos no papel da escola pública há, de facto, um fosso muito grande. Agora, por outro lado, há matérias em que o diálogo tem de ser muito transversal, muito abrangente em que não só com realismo ele deve ser feito como o país precisa que ele seja feito. Em matéria de investimento público, por exemplo, o país hoje está a pagar uma factura por ter atrasado um conjunto de investimentos importantes, de ter oscilado em função dos ciclos de que investimentos devia ou não fazer. Hoje sinto isso muito directamente na gestão da cidade de Lisboa. Estamos a perder emprego. Podíamos ter mais emprego, mais investimento no país se já tivéssemos decidido uma infra-estrutura aeroportuária, as acessibilidades todas definidas. Não vejo que haja qualquer razão para que o PS não dialogue com o PSD, com os outros partidos para estabilizar um plano de investimentos. A mesma coisa em matéria de descentralização. Não é consequente haver um plano de descentralização que não possa ter uma plataforma alargada com o PSD que é a segunda maior força autárquica do país.

Mas está a falar de medidas, não está a falar de soluções de governo. O PS deve continuar a procurar esta solução de governo e procurar pontualmente acordos com o PSD e o CDS?

O PS deve apresentar-se sozinho às eleições de 2019 com as suas ideias e o seu programa, claramente de esquerda, progressista e democrática….

E se não tiver maioria absoluta?

Aí telefone e combine uma entrevista e falaremos sobre o assunto. Pode ser na noite das eleições.

Não acha que esse posicionamento deveria ser definido antes?

Acho que não. O PS, nesta fase, deveria fazer é apresentar o seu programa e a sua visão, claramente na esquerda, europeísta e progressista e depois os portugueses decidirão quem querem que ganhe as eleições e que condições querem dar para o exercício do poder.

É mais fácil falar com o PSD de Rui Rio?

Rui Rio tem pouco tempo como líder do PSD e tem procurado imprimir uma dinâmica diferente do relacionamento partidário. Isso para mim parece-me claro. Passos Coelho tinha o PSD completamente bloqueado, nunca se conformou com a solução política que resultou das eleições, este PSD já foi capaz de estabelecer um diálogo frutuoso com o Governo em matéria de descentralização. Creio que há diferenças desse ponto de vista sobre uma certa normalização do debate entre partidos que é de salutar.

Como é que viu o aplauso do congresso a Pedro Nuno Santos?

Como é que ouvi? Ouvi bem, fez um bom discurso, uma boa intervenção, mobilizou, foi bem feita.

Sai daqui como o porta-voz de uma ala mais moderada do PS em contraponto com Pedro Nuno Santos?

(Risos) Não, não. Saio exactamente como entrei: como presidente da Câmara Municipal de Lisboa, membro do secretariado do PS, com responsabilidades importantes e como militante empenhado em que o PS se apresente com a melhor qualidade possível no acto das europeias e legislativas e apoiando inequivocamente António Costa para prosseguir o seu trabalho como primeiro-ministro do país.

E sem pensar no futuro e numa possível candidatura à lideranca do PS?

Sem pensar no futuro que não seja o da eleição de António Costa como primeiro-ministro do país, porque o país ganha todos os dias com a governação do PS. Espero que ele seja secretário-geral e primeiro-ministro por muitos e bons anos.

