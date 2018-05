Cães

De repente entrou-se numa paranóia em relação aos cães, como se tivesse deixado de existir a designação de animais racionais e irracionais. Agora é anunciado que está em curso petição à Carris, para que os cães possam andar de carro eléctrico em companhia do seus donos. No caso da pretensão ser aceite, vai ser curioso ver numa paragem uma pessoa esperando o eléctrico acompanhada do seu Grand Danois, o maior cão do mundo. E já agora abram-se todas as portas dos aviários do Jardim Zoológico e de todos os restantes animais, porque estão ali para deleite dos humanos. Francamente, defenda-se os animais, mas não se caia em exageros.

Carlos Leal, Lisboa

O suplício da bola

Na quinta-feira, num artigo de opinião deste jornal, o constitucionalista Jorge Miranda lamentava o delírio que se vive em Portugal pelo futebol e, pior ainda, pelos acontecimentos que se vivem actualmente num determinado clube. Como ele tem razão!

De facto, o futebol é tratado por cá quase como ritual religioso, tema absoluto e omnipresente nos media, estações televisivas em constantes directos a mastigarem em uníssono as mesmas notícias, as mesmas imagens, dezenas de “eruditos” do jogo a debitarem pela noite dentro os mesmos lances, os mesmos golos vistos e repetidos até à náusea. Quando se esperava agora que houvesse um salutar intervalo de bola, eis que temos a invasão de inqualificáveis rufias a distribuírem agressões avulso numa sessão de treino. É ou parecia ser o fim do mundo! Foi um atentado terrorista? Não foi?! Então poupem-nos a tanto imediatismo idiota, a tanta notícia irrelevante, a tanto lixo! Foquem outros temas de real interesse, há tanta coisa para mostrar no nosso País, coisas boas e coisas más.

José Alberto Mesquita, Lisboa

Aumento dos combustíveis

Há uns anos atrás, o governo de então regulava o preço dos combustíveis, mas a ideia peregrina de determinado governante foi meio caminho andado para que hoje, a pretexto das oscilações no preço do barril de petróleo, existam desculpas para os sucessivos aumentos dos combustíveis que penalizam os cidadãos e enche os bolsos àqueles que ainda se riem perante a passividade de um povo que se deixa roubar descaradamente.

A verdade é que temos um governo que se gaba de estar a conseguir controlar as contas públicas, e mesmo assim vai aumentando as pensões duas vezes num ano, tendo uma visão distorcida do que é a realidade em que vivem muitos portugueses. O aumento do custo de vida a cada início de ano, e constante aumento dos combustíveis, rapidamente anulam o referido aumento das pensões, sendo fácil de se chegar à conclusão de que o fraco aumento das pensões não é mais do que uma forma pouco inteligente de se dar com uma mão e tirar com a outra.

Numa página de austeridade em que os cidadãos são responsáveis em muitos casos, por ultrapassarem a sua capacidade financeiras, estes mesmos cidadãos não podem ser culpados de promessas não cumpridas, em que o governo prometeu rever o preço dos combustíveis, mas tendo em conta os impostos que são uma fonte de receita, seja preferível manter a situação, numa atitude que penaliza mais uma vez os cidadãos.

Américo Lourenço, Sines

