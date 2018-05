Os líderes das duas Coreias estiveram reunidos este sábado na zona desmilitarizada entre os dois países, revelou o gabinete do Presidente sul-coreano, Moon Jae-in.

A reunião serviu para que Moon e Kim Jong-un discutissem as formas para pôr em prática os compromissos assumidos durante a cimeira do mês passado. O Presidente sul-coreano deverá dar uma conferência de imprensa no domingo sobre o assunto, de acordo com o seu gabinete.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na cimeira de 27 de Abril, Kim e Moon lançaram as bases para a redução da tensão militar, com o objectivo de se assinar um acordo de paz que ponha um fim formal à Guerra da Coreia.

O encontro, cujo agendamento não era conhecido, acontece numa altura de grande incerteza quanto à realização da cimeira entre Kim e Donald Trump, que estava marcada para 12 de Junho em Singapura. Os dois líderes coreanos também discutiram formas para tornar o encontro Kim-Trump "bem sucedido", segundo Seul.

Moon tem sido um dos principais promotores do diálogo entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Perante o regresso da tensão entre os dois líderes, o Presidente sul-coreano esteve em Washington esta semana para tentar garantir a manutenção da cimeira.

PUB