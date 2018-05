O Cidadãos está disponível para apoiar o derrube de Mariano Rajoy se o PSOE aceitar que, no cargo de chefe do Governo, fique uma figura "neutral" e não o líder socialista Pedro Sánchez. O secretário-geral dos Cidadãos, José Manuel Villegas, disse numa conferência de imprensa que o seu partido pode trabalhar com os socialistas e apoiar um candidato alternativo, mas com esta condição.

Na sexta-feira o PSOE avançou com uma moção de censura ao Governo do Popular Rajoy depois ds sentenças que condenaram o partido e alguns seus antigos dirigentes no caso de corrupção conhecido como "Gürtel".

O Cidadãos disse que só votaria a favor da moção se Sánchez marcasse eleições a curto prazo - esta proposta foi, porém rejeitada. Neste sábado, um membro da comissão executiva do partido, Carmen Calvo, disse que o PSOE não quer marcar eleições imediatamente e que se Pedro Sánchez chegar à chefia do Governo vai precisar de "um período razoável de tempo" para poder desenvolver uma agenda social.

Ou seja, o PSOE oferece a Rivera eleições "dentro de alguns meses", segundo Carmen Calvo. Outro responsável socialista citado pelo jornal El País disse que outra condição imposta pelo Cidadãos, não haver negociação entre o PSOE e independentistas para conseguir votos necessários à aprovação da moção, também se cumpre. "Não haverá pacto com os independentistas", disse José Luis Ábalos, secretário-geral do partido.

Sánchez quer derrubar Rajoy para governar algum tempo, o que o Cidadãos, que segundo as sondagens pode ser o partido mais votado, rejeita.

Mariano Rajoy, que lidera um Governo minoritário, já respondeu também ao PSOE e ao Cidadãos. Disse que vai dar luta para o seu mandato chegar ao fim e as eleições se realizarem na data prevista, 2019.

