Todos com as taças a postos para começar uma experiência no maior evento sobre vinhos portugueses fora de Portugal? Na edição 2018 do Vinhos de Portugal os números são record. No Rio, acontece entre os dias 1 a 3 de Junho, no CasaShopping, e conta com 79 produtores e quase 550 rótulos à prova. Já em São Paulo será de 8 a 10 de Junho, no JK Iguatemi, com a participação de 84 produtores e cerca de 600 rótulos para o público experimentar. Sem dúvida, é possível dar um bom giro por todas as regiões produtoras de Portugal através das suas uvas e sabores.

E tem muita novidade. São 20 produtores estreantes e, alguns deles, estarão aqui para contar de perto a sua história. O jovem casal Jorge Serôdio Borges e Sandra Tavares da Silva, da Wine & Soul, no Douro, é um deles. Ele, que já foi premiado como “Enólogo do Ano 2016” pela publicação portuguesa “Vinhos Grandes Escolhas”, ganhou ainda mais reconhecimento com o seu tinto Pintas 2011, que recebeu a pontuação mais alta já dada pela “Wine Spectator” a um tinto português (foram 98 pontos). Imperdível, não é mesmo? E tem mais. Jorge Moreira, da Quinta de la Rosa, localizada na vila de Pinhão, à margem direita do rio Douro, apresentará seus Porto e também seus vinhos de mesa que são sucessos pelo mundo.

É também a primeira vez que o famoso enólogo Domingos Soares Franco, da José Maria da Fonseca, virá ao evento. Ele, que é o criador do Periquita, um dos vinhos mais vendidos no Brasil, estará apenas na edição de São Paulo.

Um dos destaques do Vinhos de Portugal é exactamente o tête-à-tête com os produtores. Afinal, não é todo dia que se pode tirar dúvidas, saber curiosidades da vinícola e degustar junto de quem faz. No espaço, ainda acontecem os encontros “Tomar um copo”, quando, em formato descontraído e com inscrição no local meia hora antes, especialistas fazem uma degustação e explicam sobre os vinhos e as suas regiões.

E há ainda as provas e os cursos comandados por conhecedores. Dos encontros mais básicos até aqueles para entendedores, tem o crítico e jornalista Rui Falcão contando sobre os grandes vinhos do Alentejo; provas especiais com o Master of Wine Dirceu Vianna Júnior, que fará delas em cada cidade, incluindo a concorrida “Grandes vinhos de anos de Copa do Mundo”, quando serão provados vinhos incríveis (pense no Cortes de Cima 1998 e no Real Companhia Velha Vinho do Porto 1974 ); o crítico Jorge Lucki, do “Valor Económico”, que este ano também participará da edição carioca, apresentando grandes e, vale destacar, raros vinhos de 2007; o jornalista Manuel Carvalho ensinando sobre a produção do Dão e muito mais.

Exclusivamente em São Paulo, Luís Lopes dá os cursos “Academia de vinhos de Portugal” e “Uvas do Portugal clássico”, e a cantora e compositora Adriana Calcanhoto participa do bate-papo “Arqueologia do vinho” ao lado do professor Pedro Carvalho e do já mencionado Manuel Carvalho — um encontro que faz parte da programação do “Tomar um copo”.

Para circular pelo mercado, assim como participar das provas e cursos, é necessário comprar ingresso na bilheteira do evento ou pelo site vinhosdeportugal2018.com.br. O bilhete para o mercado dá a oportunidade de passear durante duas horas por ali. Já as provas e cursos duram cerca de uma hora e contam com degustações.

Para estar sempre por dentro de tudo do evento, baixe a aplicação Wines of Portugal disponibilizado pela ViniPortugal. Lá, estarão disponíveis a programação completa do evento, a lista dos produtores e os vinhos que poderão ser degustados.

Quem estiver no Vinhos de Portugal ainda terá a chance de comprar óptimos rótulos portugueses na loja oficial do evento que tem apoio do grupo Pão de Açúcar. São vinhos mais raros, que não são encontrados com facilidade no Brasil. Perto dali, um outro espaço ainda oferecerá degustações de vinhos do Club des Sommeliers. Em São Paulo, a marca de copos Riedel terá um espaço para demonstração e venda de seus copos, considerados entre os mais sofisticados do mundo.

Além dos vinhos, haverá comidinhas para harmonizar. No Rio, a Casa das Natas preparará pastel de nata e de bacalhau e o food truck do Espírito de Porco Porchetteria terá quitutes saborosos. No stand do Produtos D.O.C., queijos variados garimpados por André Deolindo Brasil afora, além de tipos de mel e pães de fermentação natural. Os restaurantes do CasaShopping estarão com rolha zero para a primeira garrafa, então já dá para experimentar ali mesmo o que comprar no mercado

Na capital paulista, também haverá loja de vinhos e degustação do Club des Sommeliers, além de um Espaço Senac São Paulo com vendas de livros de gastronomia. A programação inclui sessões de autógrafos com Dirceu Vianna Júnior e Jorge Lucki. E o chef Vitor Sobral estará presente na programação dos “Tomar um copo”, propondo as suas harmonizações entre comida e vinhos.

