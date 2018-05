No dia 18 de Outubro de 2016, o enólogo Charles Symington, autor dos grandes vinhos do Porto com as marcas Dow’s, Graham’s ou Warre’s fez uma previsão profética. Escrevendo o relatório de vindima desse ano, um hábito que as firmas inglesas conservam há mais de um século, Charles começou por reconhecer que a chuva que caiu no Douro em Setembro desse ano tinha obrigado a adiar a vindima para Outubro, o que “representou um risco bastante grande”. Com o avanço do Outono, a precipitação torna-se mais provável e os enólogos entram em pânico.

Mas, felizmente, nesse mês a vindima progrediu “sem uma única gota de chuva e sob céus limpos”, o que lhe permitiu a Charles uma confortável conclusão: “Os vinhos são generosos, aromáticos e muito equilibrados e ninguém estranhará se 2016 for declarado Vintage”. Dois anos passados, a profecia concretizou-se. Com excepção da Ramos Pinto e da Niepoort, todas as principais casas de vinho do Porto declararam os seus Vintage sob a égide das principais marcas. E, mais importante, começou-se a criar a ideia de que, entre os vinhos declarados, há estrelas que podem tornar o ano memorável na longa memória da categoria mais emblemática do vinho do Porto.

Foto DR

Depois de um ano extraordinário como o de 2011, as empresas de vinho do Porto colocavam-se perante um desafio complicado: como repetir um Vintage mítico, comparável ao desse ano? Desde então, vários anos registaram colheitas muito boas, principalmente as de 2012 e 2015. Casas como a Niepoort ou a Ramos Pinto declararam os seus Vintage clássicos (com as suas marcas principais) em 2015 e muita gente acreditou que as outras não lhes seguiram os passos por meras razões de natureza comercial – o Vintage tem por tradição associado um conceito de raridade. Depois de se provarem os vinhos de 2016, percebe-se que não. Os Vintage de 2015 são muito bons, mas não garantem a mesma pureza e profundidade aromática, nem a textura ou a elegância dos de 2016.

Hoje é praticamente consensual que as comparações dos 2016 não se devem fazer com os 2015 mas com a grande declaração de 2011. Serão comparáveis? “Os Vintage de 2016 são muito diferentes dos 2011 porque não têm a concentração própria de um ano quente. Estão mais em linha, por exemplo, com os de 2007. Têm mais frescura, mais elegância e taninos mais finos”, explica David Guimaraens, enólogo da Fladgate Partnership, dona de marcas como a Taylor’s, a Fonseca e a Croft. Luís Sottomayor, enólogo da Sogrape, que este ano produziu três Vintage (Sandeman, Ferreira e Offley) de uma qualidade que os colocam entre os melhores registos da casa em muitos anos, concorda: “Os Vintage de 2016 são mais elegantes e harmoniosos que os de 2011”, nota.

Para lá das marcas clássicas da Sogevinus, da Sogrape, da Fladgate Partnership, da Gran Cruz (outra marca que tem melhorado imenso a qualidade da sua oferta neste segmento com os seus Gran Cruz, Dalva e Quinta de Ventozelo), a declaração de 2016 fica marcada pelo lançamento de um Noval Nacional. No ano em que o enólogo António Agrellos se despede do serviço activo na empresa por ter chegado à idade da reforma, é boa notícia haver um Nacional. Proveniente de uma pequeníssima vinha pré-filoxérica (a filoxera é um insecto oriundo da América do Norte que destruiu as vinhas europeias e obrigou à instalação de porta-enxertos americanos, imunes à sua devastação), o Nacional é sempre um fenómeno até nos anos de declaração generalizada. É como que a quintessência, o ícone mítico do Vintage Port. A sua declaração serve de certificado à excelência do ano.

Foto Fernando Veludo

Mas, quer o singularíssimo Nacional da Noval ou o refinadíssimo The Stone Terraces da Graham’s, proveniente de duas pequenas vinhas velhas da quinta dos Malvedos, só são o que são se a natureza for bondosa. Todos os grandes vinhos se começam a construir a partir de anos climáticos favoráveis, mas poucos como os Vintage dependem tanto dos caprichos da natureza. Anos quentes e secos dão vinhos mais concentrados, com mais volume e uma estrutura mais poderosa. Anos em que a temperatura média é mais baixa, com chuva mais distribuída pelos meses do Verão europeu, dão vinhos mais finos e elegantes. Nesta equação simples, porém, basta que um dos factores esteja deslocado para que o balanço final seja comprometido. Sendo um vinho cuja arte depende mais da escolha dos lotes que entram na composição dos Vintage, seja na vinha ou, mais tarde, na adega, do que das artes da enologia, o que mais os determina são por isso os caprichos do ano climático.

A prova está na decisão da Ramos Pinto ou da Niepoort de não declararem os seus 2016 sob a égide das suas principais marcas. No caso da Niepoort, a decisão de vindimar com tempo húmido (ou de não correr os riscos assumidos por Charles Symington) pode ter comprometido o potencial de maturação das uvas, uma condição indispensável para proporcionar aos Vintage a sua concentração e estrutura que os tornam opulentos e carnudos quando jovens e, ao mesmo tempo, lhes confere uma longevidade por muitas décadas – ou mais de um século, como o provam Vintage com 120 ou 150 anos que, como o Vesúvio de 1815, se provaram este ano. Já no caso da Ramos Pinto foi um acidente climatérico que esteve na base da decisão dos seus responsáveis em não declarar os 2016: “Tivemos uma tempestade violentíssima de granizo na nossa Quinta de Ervamoira, onde produzimos mais de metade dos nossos Vintage”, explica Jorge Rosas, administrador da casa. “Essa tempestade afectou não só a quantidade como a qualidade dos vinhos e como nos regemos pela enologia e não pelo marketing, verificámos que o nível de qualidade não estava de acordo com o que consideramos indispensável para os nossos Vintage”, acrescenta Jorge Rosas.

Estar fora de um ano clássico como 2016 é uma decisão difícil. Porque os Vintage são, pelos preços muito elevados que atingem, muito importantes para as contas das empresas. E num ano em que marcas como a Fonseca, a Noval ou a Graham’s declaram os seus Vintage, os efeitos são ainda mais dramáticos porque uma declaração generalizada cria uma dinâmica no mercado mundial que arrasta todo o sector. Como se esperam críticas muito favoráveis por parte da crítica portuguesa ou internacional (é o caso da Fugas, como abaixo de pode constatar) qualquer 2016 acabará por ser beneficiado pelo reconhecimento colectivo. O grupo Sogevinus, que produz marcas como a Kopke, a Burmester ou a Cálem, chama a atenção para os “vinhos excepcionais” que produziu, sublinhando o seu “carácter e capacidade de evolução” que os tornam em “valores seguros”.

Provados ainda na sua primeira infância, os Vintage são vinhos explosivos na boca, seja pela potência e riqueza da sua fruta, seja pela estrutura tânica que lhes confere uma garra especial e equilibra a sua elevada doçura natural. Mas sendo esta a regra, é fácil perceber que os 2016 são excepcionais nestas duas dimensões. O seu perfil aromático é mais delicado e floral e o seu músculo menos tenso e dramático. A boca fica “enrugada” pela sua adstringência, mas é difícil encontrar Vintage novos tão fáceis de beber como estes. Será que este maior polimento compromete a sua longevidade? David Guimarães responde: “Os 2016 vão evoluir mais depressa do que, por exemplo, os 2011”. Mas isso não quer dizer que daqui a 30 ou 40 anos tenham perdido a sua alma e a sua graça. O seu volume, tanino e acidez são mais do que suficientes para uma longa vida em garrafa.

Foto Adriano Miranda

E são-no porque hoje a arte de fazer Vintage está mais aprimorada do que nunca. Durante séculos, as casas britânicas (o Vintage só muito recentemente entrou no capítulo das preferências dos portugueses, por tradição mais devotos dos Tawnies, vinhos que envelhecem em casco e não na garrafa) compravam os vinhos aos produtores do Douro de acordo com os registos históricos das suas casas. Hoje o refinamento na selecção das uvas que vão entrar nos lotes desta categoria é muito superior.

Com a brutal expansão nos últimos anos dos vinhos tranquilos (tintos e brancos com a Denominação de Origem Douro), os produtores e as empresas tiveram de desenvolver diferentes sistemas de cultivo das vinhas. As práticas agrícolas para uma vinha destinada a produzir um tinto é diferente de uma vinha pensada para um Vintage. A Sogrape, por exemplo, tem em curso o projecto Ícone, onde se ensaiam as melhores condições para produzir uvas com potencial para os vinhos com essas condições.

O nível de refinamento aromático, a consistência e o equilíbrio de Vintage como os de 2007 (ano em que um Graham’s obteve 100 pontos em 100 na revista norte-americana Wine Spectator), de 2011 ou de 2016 é consequência de uma combinação de ciência e de saber empírico acumulado ao longo de gerações. Ana Rosas, enóloga da Ramos Pinto, é parte da família que fundou a empresa no século XIX; Charles Symington é filho de Peter, outrora conhecido como “Senhor Nariz”; e David Guimarães descende de uma linhagem de enólogos que trata dos vinhos da Fonseca e, mais tarde, da Taylor´s desde o princípio do século XX. Este conhecimento que passa de pais para filhos ou para primos permite às actuais gerações saber que uma determinada vinha no rio Torto, por exemplo, confere estrutura a um vinho e que outra no vale do Pinhão oferece-lhe um potencial aromático distintivo.

É na conjugação desses saberes com um conhecimento profundo dos atributos das castas, das altitudes e das exposições de vinhos ao sol que determina que cada marca de Vintage tenha o seu próprio estilo. Sim, os Vintage não são todos iguais, mesmo quando, na juventude nos proporcionam sensações aromáticas explosivas ou elevados níveis de adstringência na língua. Há Vintage mais austeros, como os Dow’s ou os Sandeman e há Vintage mais graciosos como os Graham’s ou os Ramos Pinto. É precisamente a origem dos seus lotes que lhes determina a identidade e reforça as diferenças. Os Sandeman têm o seu solar na Quinta do Vau, os Cockburn’s na Quinta dois Canais, os Dow’s na Quinta do Bomfim, ou a Taylor’s na Quinta de Vargellas. Mas, nestes casos pode haver pequenos lotes de uvas de outras proveniências. O que não acontece com os Quinta do Noval ou os Quinta do Vesúvio, com os vinhos de uma vinha como a da Capela da Quinta do Vesúvio ou os Vintages cada vez mais surpreendentes de produtores como a Quinta do Javali, do Crasto ou do Vale Meão.

Para felicidade dos apreciadores de vinho do Porto (e dos produtores em geral, claro), nos três últimos anos a natureza no Douro foi excepcionalmente generosa. Ao excelente 2015 sucede um soberbo 2016 e, tudo o indica, nas caves está já a maturar um extraordinário 2017. Para os amantes de vinho do Porto, as notícias são, por isso, excelentes. Mesmo que a baixa produção destes vinhos, que resultam sempre de uma escolha do melhor entre o melhor que o Douro produz nos anos bons, os torne demasiado caros para muitos apreciadores. É o custo a pagar por um dos mais extraordinários vinhos do mundo.

Dez escolhas estratosféricas Numa declaração imponente como a de 2016 é particularmente difícil fazer escolhas. Na verdade, não provámos até à data nenhum Vintage classificado abaixo dos 95 pontos e em alguns casos é difícil resistir à tentação de considerar a sua total perfeição e não lhes conferir 100 pontos. A verdade é que estamos perante um ano extraordinário. As dez escolhas que aqui deixamos são apenas um pequeno guia para a sua descoberta. Graham’s The Stone Terraces Uma pérola proveniente de duas pequenas vinhas com um total de 1,8 hectares onde estão plantadas 2700 videiras. O seu aroma diz tudo, ou quase tudo: fruta fina e elegante, notas florais intensas de esteva e violeta, sofisticado e irresistível. Na boca é muito sedoso, com uma textura inacreditável, que torna o exercício do seu revolvimento no palato um prazer permanente. Gordo sem ser aborrecido, tenso e ao mesmo tempo gracioso, com uma estrutura com músculo muito bem integrada, deixa no final de boca um rasto de graciosidade e de frescura mineral inexplicáveis. Uma experiência sensorial extraordinária, um Vintage do outro mundo. Pontuação: 99

Preço:180€

Produção: 4200 garrafas Taylor’s Num ano muito marcado pela finesse aromática, o Taylor’s consegue ainda assim situar-se num patamar de complexidade distintivo. É obra, até porque está longe de ser de uma total exuberância nesta fase. As suas notas de violeta, de arbustos do bosque duriense, as suas sugestões de fruta são notáveis, numa justa expressão da sua origem – a fantástica quinta de Vargellas. Na boca é magnífico. Grande complexidade, um balanço perfeito, uma latitude de armas e sabores muito larga, um final extraordinário e uma longevidade notável. Um grande vinho. Pontuação: 99

Preço: 80€

Produção: 74400 garrafas Fonseca O Fonseca de 2016 faz justiça aos pergaminhos da marca e nesta sua fase de juventude é um vinho muito exigente para os sentidos. Porque está ainda muito contido, quase fechado, em contraste com muitos dos seus pares. Mas é um Vintage com uma magnífica definição em todos os seus componentes, uma sensualidade e sedosidade iniciais que depois dão lugar a sensações de maior garra, profundidade, secura e tensão no final. Um vinho que enche a boca com uma extraordinária diversidade de sensações. Pontuação: 98

Preço: 96€

Produção: 58800 garrafas Dow’s Um pouco à imagem e semelhança do Fonseca, o Dow’s aparece nesta fase da sua evolução relativamente fechado e circunspecto. A sua prova implica uma separação entre as sensações imediatas que proporciona e o potencial que guarda para o futuro. De resto, entre uma primeira e uma segunda prova distanciadas apenas duas semanas o vinho parece ter crescido. Faz parte da alma desta casa. Aromas com nota de fruta madura, chá, toque balsâmico e notas de bosque. Grande estrutura e volume. Só no final revela expressividade, revelando-se então vibrante, com uma frescura quase mineral e uma rasto longo e delicioso. Um gigante que vai dar que falar. Pontuação: 98

Preço:85€

Produção: 65760 garrafas Capela da Quinta do Vesúvio Proveniente de uma vinha com 90 anos da imponente Quinta do Vesúvio, com uma produtividade que ronda as 330 gramas por videira, este Vintage é de uma originalidade aromática notável – erva seca, flores, rosmaninho, notas fumadas. Na boca surpreende pelo volume muito bem temperado por uma estrutura com garra e profundidade e uma sensação de frescura final deliciosa. Grande complexidade e um final de boca muito longo marcado pela sua garra tânica, frescura ácida e pelo seu extraordinário bouquet de aromas que denuncia o potencial de profundidade e concentração das vinhas que lhe deram origem. Um vinho com a marca da identidade de uma vinha que em 2016 atingiu condições no limiar da perfeição. Pontuação: 98

Preço: 140€

Produção: 3000 garrafas Warre´s A proveniência dos lotes deste vinho, as zonas mais frescas da Quinta da Cavadinha, do Retiro e da Talhada tornam este Vintage especialmente elegante e delicado. O seu volume de boca é pronunciado, mas as notas florais do seu aroma, a sofisticação da fruta e a subtileza da sua estrutura congregam-se para o definir numa categoria onde a graça se impõe à concentração ou ao poder tânico. Um Vintage cheio de personalidade e elegância e ainda assim com todas as condições (estrutura, acidez, volume) para ter uma evolução promissora para as próximas décadas. Pontuação: 98

Preço:75€

Produção: 50400 garrafas Graham´s Lotes de quatro propriedades, com destaque (41%) para duas vinhas da Quinta dos Malvedos. Os Vintage da Graham’s revelam sempre uma identidade muito definida e o 2016 não foge à regra. Aromas de frutos pretos, notas florais, sensações balsâmicas muito frescas. Na boca é grandioso, intenso mas muito elegante, com uma grande harmonia e um final com grande complexidade, profundidade e persistência Pontuação: 98

Preço: 85€

Produção: 75900 garrafas, 600 magnum, 352 tappit hen Sandeman Um grande ano para a Sogrape, que este ano coloca sem dúvida os seus Vintage nos lugares cimeiros da categoria. O Sandeman está ainda numa fase de óbvia contenção nos seus aromas que denunciam notas florais e de arbustos (o rosmaninho é a sensação mais evidente). Gordo, com uma estrutura impressionante, definição óptima e uma harmonia notável. É um vinho enigmático no início da prova, muito austero, que revela o seu tanino para no final se abrir numa boa conjugação de fruta fresca com a sua acidez. Um vinho para a posteridade. Pontuação: 97

Preço: 75€

Produção: 10 mil garrafas Offley A Offley já não dispõe há anos do seu solar tradicional (a fantástica Quinta da Boavista), mas conserva a sua jovialidade e graça de sempre. O 2016 está um vinho particularmente interessante. Grande intensidade e espectro aromático, poderoso na boca, com uma acidez e mineralidade vibrantes. Com músculo para grandes voos. Mais discreto nesta base, o Ferreira (79 euros/10 mil garrafas/97 pontos) é igualmente uma excelente proposta. O seu final especiado é particularmente interessante. Pontuação: 97

Preço: 49€

Produção: 20 mil garrafas

