Uma vitória do Benfica deixava os "encarnados" em posição privilegiada para chegarem ao título. Um triunfo do Sporting reforçava o favoritismo dos "leões", líderes da prova, nesta ponta final do campeonato. Saíram por cima os visitantes, no pavilhão da Luz, ao imporem-se por 4-7, consolidando o primeiro lugar e ficando, agora, a uma vitória de se sagrarem campeões de hóquei em patins.

O Sporting, primeiro com dois golos de meia distância (Caio e Platero), inaugurou o marcador e ainda voltou a marcar antes do intervalo, por Ferrán Font, recolhendo aos balneários com uma vantagem confortável (0-3).

No regresso das cabinas, o Benfica reagiu e chegou ao empate, com três golos de Jordi Adroher, mas os "leões" voltaram a descolar com golos de Font, Henrique Magalhães e novamente Caio, de grande penalidade.

A perder por 3-6, o Benfica arriscou, ainda reduziu para 4-6, por Nicolía, de penálti, falhou posteriormente um livre directo e acabou, nos instantes finais, por sofrer o 3-7, por Pedro Gil, confirmando um triunfo importantíssimo na fase final da temporada.

Este triunfo mantém o Sporting no comando do campeonato, agora com 65 pontos, mais um que o FC Porto, que neste sábado bateu a Oliveirense (4-1) e vai receber os "leões" na próxima jornada. Um triunfo dos lisboetas, nessa partida, significará a conquista imediata do campeonato. Já para o Benfica, que soma 61 pontos, o título passou a ser uma miragem.

