O Sporting fechou neste sábado as meias-finais da Taça de Portugal de andebol, com um triunfo sobre o FC Porto, na segunda meia-final da prova, que decorre no Peso da Régua. O resultado final expressa a superioridade leonina: 30-21.

Ao intervalo, os "leões", sempre mais fortes no capítulo defensivo, já venciam por 15-11, uma vantagem que se dilatou no arranque do segundo tempo e que terminou nos nove golo de diferença.

O campeão nacional junta-se, assim, ao Benfica, que venceu o FC Gaia por 33-29, na final da Taça de Portugal, agendada para as 18h de domingo, no pavilhão municipal do Peso da Régua.

