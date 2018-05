Cristiano Ronaldo não marcou na final de Kiev, onde selou a quinta vitória na Champions, mas nem por isso deixou de confirmar a sétima edição da prova como melhor marcador (sexta consecutiva) e de desferir um último golpe que promete agitar as águas em Madrid.

PUB

O internacional português ficou a dois golos do recorde de 17 remates certeiros que ele próprio estabeleceu, mas acabou a dizer que estão todos de "parabéns", reforçando que o "importante era ganhar e entrar para a história"... e "seguir em frente". Ronaldo acrescentou a esta declaração lacónica um "foi muito bonito estar no Real Madrid", motivando surpresa e a pergunta consequente, para esclarecer se está a despedir-se do Real.

"Nos próximos dias darei uma resposta aos adeptos. Esses sim, sempre estiveram ao meu lado", anotou, assumindo que falará sobre o futuro nos próximos dias.

PUB

"Fizemos história. Estamos de parabéns, foi um trajecto difícil, em que muita gente não queria que fizéssemos história. Mas somos a melhor equipa do mundo. Não é fácil vencer pela quarta vez em cinco anos. É mais uma Champions em que sou o melhor marcador outra vez", rematou.

Zinedine Zidane não disfarçou a emoção que o invadiu, repetindo que todos estão "felizes por viver este momento. É pura vida, há que aproveitar o momento. Estamos a fazer história. Vivemos para estes momentos, para estas emoções. É muito bonito, não consigo expressar o que sinto", disse o francês, agora recordista de vitórias na Liga dos Campeões, a par de Bob Pasley e Carlo Ancelotti.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"O que fez Bale é algo como o que Ronaldo fez em Turim", concluiu quando foi confrontado com o primeiro golo do avançado galês, três minutos depois de ter substituído Isco.

Já Gareth Bale admitiu que precisava de fazer algo "com algum impacto" para superar tudo o que tem vivido ultimamente em Madrid. O internacional galês afirmou, inclusive, ter ficado desampontado por começar a final no banco, mas a espera acabou por compensar. "É preciso continuar sempre a trabalhar... até ao fim".

PUB