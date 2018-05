Daniel Ricciardo (Red Bull) garantiu este sábado o melhor tempo (1m10,810s) na qualificação para o Grande Prémio do Mónaco, confirmando, com a conquista da pole position - a segunda da carreira do piloto australiano -, o domínio patenteado desde os treinos livres em Monte Carlo.

Sebastian Vettel (Ferrari) assegurou o segundo lugar da grelha de partida na sexta prova do Mundial de Fórmula 1, com o campeão em título, Lewis Hamilton (Mercedes), a ser o terceiro mais rápido.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), companheiro de equipa de Ricciardo, vai partir do último lugar da grelha, na sequência do acidente sofrido na terceira sessão de treinos livres, pelo que não participou na qualificação.

