Foi uma final com todos os condimentos que tornam o futebol num desporto fascinante. Incerteza no resultado, momentos dramáticos e um golo que fica para a história, assinado por Gareth Bale. Acabado de entrar no relvado do Estádio Olímpico de Kiev, o galês inventou um pontapé de bicicleta que empurrou o Real Madrid para um triunfo por 3-1 sobre o Liverpool, confirmando os "merengues" como senhores absolutos da Liga dos Campeões. Foi o terceiro troféu consecutivo e o 13.º no total.

A lesão de Mohamed Salah, um dos jogadores mais entusiasmantes do momento, foi o anticlímax que marcou a primeira parte do encontro. Num lance com Sergio Ramos, o egípcio lesionou-se no ombro e foi obrigado a abandonar o relvado, aos 31'. Do lado contrário, aconteceu algo de parecido com Carvajal, lateral direito que se lesionou sozinho e foi substituído aos 37' - o lateral poderá estar mesmo em dúvida para o Mundial 2018.

Estes foram os instantes dramáticos do primeiro tempo. Os do segundo têm a assinatura de Loris Karius. O guarda-redes alemão ofereceu a Benzema o 1-0 aos 51', ao tardar na reposição da bola (houve um ressalto no pé do francês que resultou em golo), e mais tarde o 3-1 a Gareth Bale, que quando arriscou aquele remate de meia distância não deve ter imaginado que acabaria no fundo da baliza. Karius facilitou pela segunda vez e pela segunda vez foi punido (83').

Os adeptos do Liverpool, fiéis como sempre, entoaram You'll Never Walk Alone, mas o Real já tinha a final encaminhada. Isto porque antes, aos 64', instantes depois de ter sido lançado para o lugar de Isco, Bale já tinha assinado o momento da noite - e um dos melhores momentos das finais da competição. Marcelo cruzou da esquerda e o galês, de costas para a baliza, inventou uma trajectória de remate e marcou de bicicleta.

Estava desfeito o empate, que tinha sido assinado por Sadio Mané, a maior dor de cabeça para os "merengues". Foi na sequência de um canto que o senegalês desviou, de forma oportuna, para um 1-1 que não resistira ao talento de Bale - e ao infortúnio de Karius, claro está.

O 3-1 registado em Kiev traduz-se não só no "tri" do Real Madrid na principal prova europeia de clubes, mas também no quinto título de Cristiano Ronaldo (um deles ainda pelo Manchester United) e no nono troféu para Zidane (nas diferentes competições, claro está) em menos de três anos. Zidane que se juntou a Bob Paisley e Carlo Ancelotti na muito restrita galeria dos treinadores com três Ligas dos Campeões no currículo.

