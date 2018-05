O canoísta português José Ramalho conquistou este sábado a medalha de ouro na corrida curta de K1 na Taça do Mundo de maratona de Viana do Castelo, com Rui Lacerda a ser segundo em C1.

PUB

José Ramalho gastou 13m45s27 para cumprir os 3,6 quilómetros, menos 0,88 segundos do que o irlandês Barry Watkins e 2,19 do que o húngaro Adrián Boros.

Na prova de C1, Rui Lacerda perdeu por 5,03 segundos para o espanhol Manuel Campos (16m06s73), com o húngaro Ádám Doczé a ser terceiro, a 31,28s, numa prova em que Sérgio Maciel foi 19.º e último, a 5m00s91.

PUB

PUB