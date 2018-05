Com um imparável LeBron James, os Cleveland Cavaliers bateram os Boston Celtics (109-99) na noite de sexta-feira e forçaram um sétimo jogo para definir o campeão da Conferência Leste da NBA.

O extremo dos Cavaliers de 33 anos continua a quebrar recordes e está a viver uma das melhores fases da sua carreira. Na sexta-feira terminou o jogo com os Celtics com 46 pontos, 11 ressaltos e nove assistências, batendo o seu recorde pessoal de pontos num só desafio dos play-offs. Uma vitória no jogo decisivo de domingo, em Boston, irá garantir a LeBron a oitava presença numa final nacional.

James tem uma média de 38 pontos no play-off desta época e, na semana passada, tornou-se no jogador com mais lançamentos de campo em jogos a eliminar na história da competição, cimentando cada vez mais a sua posição no topo das estrelas do basquetebol mundial.

“Aquilo que LeBron tem feito na Quicken Loans Arena nas últimas seis semanas é mágico, criando memórias não apenas para os adeptos da sua cidade natal, mas também momentos que James irá com certeza guardar para si”, escrevia a ESPN, após o jogo de sexta-feira.

