Os portugueses João Moutinho e Gonçalo Guedes integraram este sábado pela primeira vez o treino da selecção portuguesa, que prepara a fase final do Mundial2018, numa sessão sem os guarda-redes Anthony Lopes e Beto.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o médio do Mónaco e o extremo do Valência foram os destaques na sessão orientada inicialmente pelo treinador adjunto Ilídio Vale, aumentando para 19 os jogadores que já se apresentaram.

Contudo, nas balizas também houve surpresas, uma vez que os habituais suplentes de Rui Patrício na selecção foram dispensados por motivos pessoais e rendidos pelos jovens dos sub-21 Joel Pereira e Diogo Costa.

Já o lateral esquerdo Raphael Guerreiro, que na sexta-feira realizou corrida, integrou os exercícios com os companheiros.

De resto, nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, Ilídio Vale dividiu o grupo dos 19 futebolistas em dois, para realizarem exercícios com bola de ataque e defesa em todo o terreno de jogo.

Além de João Moutinho, Gonçalo Guedes, Raphael Guerreiro, Joel Pereira e Diogo Costa, o seleccionador Fernando Santos teve à disposição os defesas Cédric, Mário Rui, Bruno Alves, José Fonte, Rúben Dias, Pepe e Ricardo Pereira, os médios William Carvalho, Manuel Fernandes, João Mário, Adrien e Bernardo Silva e os avançados André Silva e Ricardo Quaresma.

Cristiano Ronaldo, que disputa a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid, continua ausente, assim como os jogadores do Sporting Rui Patrício, Bruno Fernandes e Gelson Martins.

Esta segunda-feira, Portugal defronta a Tunísia, em Braga, no primeiro particular que serve de teste para o próximo Campeonato do Mundo.

