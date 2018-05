Este fim-de-semana joga-se a 101.ª Lisbon Cup, a mais antiga competição de golfe de Lisboa. Pontuável para o Ranking Nacional BPI, conta alguns dos melhores amadores nacionais na competição de stroke play – e no arranque, hoje, os gémeos Girão, do Oporto GC estiveram em evidência, com Afonso a liderar com 68 pancadas, 1 abaixo do Par 69, e João em segundo com 69.

Afonso Girão, terceiro classificado no último Campeonato Nacional Amador Absoluto Audi, seguia com o fabuloso resultado de 5 abaixo do Par após 16 buracos, mas fez um bogey no 17 e um triplo bogey no 18, mantendo-se ainda assim na frente. Já João Girão estava com 3 abaixo após oito buracos, graças a um birdie no 1 e a um eagle no 5, mas perderia três pancadas no resto do percurso.

Em stroke play a prova é mista, e neste primeiro dia houve bons resultados das senhoras. Sofia Barroso Sá, da Quinta do Peru, está empatado em terceiro lugar com os seus companheiros de clube Santiago Tomé e Leonor Medeiros e ainda com Daniel da Costa Rodrigues, de Miramar, num quareto que fez 70. Logo a seguir, com 71, surge Sara Gouveia (Clube Laranjas), empatada com Pedro Silva (Miramar), vencedor do último torneio Circuito Cashback World.

Há mais uma senhora no top-10, a antiga campeão nacional Patrícia Nunes Pedro, com 73, tantas como Matthew Smith e o bicampeão nacional de mid-amateurs José Maria Cazal-Ribeiro, num trio de jogadores da casa.

A prova contou com 72 jogadores, agora são 68 porque quatro não entregaram os seus cartões. O vencedor da Lisbon Cup é o melhor medal net, e neste capítulo é Filipe Pereira que está lançado para suceder a Salvador Costa Macedo, que na edição do ano passado, a do centenário, venceu em stroke play e em net. Filipe Pereira marcou 62 para comandar com três de vantagem sobre Patrícia Nunes Pedro e Santiago Tomé, ambos com 65.

