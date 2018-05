O ciclista britânico Chris Froome (Sky) terá garantido este sábado o triunfo final na Volta a Itália, ao segurar a liderança após a 20.ª e penúltima etapa, ganha pelo espanhol Mikel Nieve (Mitchelton-Scott).

Depois de resistir aos ataques do holandês Tom Dumoulin (Sunweb), Froome manteve o avanço sobre o vencedor de 2017 e deverá festejar, no domingo, o triunfo em Roma.

Na última etapa de montanha, que ligou Susa e Cervinia (214 quilómetros), Nieve terminou isolado, em 5h43m38s, menos 2m17s do que o holandês Robert Gesink (LottoNL-Jumbo) e menos 2m42s do que o austríaco Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe).

A 101.ª edição da Volta a Itália termina com a 21.ª etapa, a ter partida de e chegada a Roma, num percurso de 115 quilómetros.

.@NieveMikel wins his third #Giro stage on the day of his birthday! Previously he had won on the 20th of May 2011 in Gardeccia and on the 20th of May 2016 in Cividale del Friuli. #Giro101 pic.twitter.com/VPNs4UPpPx