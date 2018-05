Ricardo Pereira mostrou-se este sábado algo surpreendido por figurar entre os 23 eleitos do seleccionador Fernando Santos para o Mundial2018 na Rússia.

"Vários jogadores estiveram aqui ao longo da qualificação e a escolha poderia recair em três. Foi uma surpresa muito boa, numa época que acabou em grande", começou por revelar, em conferência de imprensa.

O lateral-direito, de 24 anos, transferiu-se na semana passada para o Leicester de Inglaterra, garantindo estar concentrado na selecção.

"É importante vir para aqui com as coisas definidas e preocupar-me só com trabalhos na selecção”, disse, contando com a ajuda de Adrien, que “vai ser importante em termos de adaptação".

Campeão ao serviço do FC Porto, o lateral contornou comparações com Cédric Soares, preferindo destacar as características que o definem. "O facto de estarmos aqui prova que somos fortes. Cada um com as suas qualidades. Sou rápido e gosto de atacar, mesmo sabendo que sou lateral e tenho que defender. Estamos aqui para dar o máximo", explicou.

Quanto ao primeiro encontro de preparação, na segunda-feira, frente à Tunísia, Ricardo espera “fazer um bom jogo e ganhar, como sempre. É muito importante para começarmos a nossa preparação e assimilar o que temos feito nos treinos".

A terminar, deixou uma mensagem de apoio ao “capitão” e astro do Real Madrid, Cristiano Ronaldo. "Todos os portugueses estarão a torcer por ele”, acredita, esperando que Ronaldo conquista a quinta Liga dos Campeões (terceira consecutiva) e 13.ª do Real Madrid, frente ao Liverpool, na final de Kiev.

