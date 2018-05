O Benfica terminou na segunda posição o primeiro dia da prova masculina da Taça dos Clubes Campeões Europeus de atletismo, enquanto o Sporting, campeão em título, é terceiro nos femininos.

Com 11 provas disputadas em Birmingham, Inglaterra, o Benfica tem 83 pontos, sendo apenas ultrapassado pelos turcos do Enka, campeões em título, que somam 85,5, enquanto os espanhóis do Playas de Castellon são terceiros, com 79,5.

Na prova feminina, é igualmente o Enka que lidera, com 89 pontos, mais sete do que o Valência Esports e 13 do que o Sporting.

O Benfica terminou o dia da melhor forma, com a estafeta masculina a vencer os 4x100 metros, com uma marca de 39,61 segundos, naquela que foi a única vitória dos "encarnados" no dia, com José Lopes a conseguir o segundo lugar nos 100 metros, com 10,45 segundos.

Destaque também para os terceiros lugares de Paulo Conceição no salto em altura, com 2,13 metros, de Rui Pinto nos 3.000 metros, com 8m02,98s, de André Pereira nos 3.000 obstáculos, com 8m43,18s, de Ivo Tavares no salto em comprimento, com 7,53 metros, e de Diogo Mestre nos 400m barreiras, com 51,77 segundos.

No sector feminino, o final do dia foi mau para o Sporting, que viu a sua estafeta 4x100 metros ser desclassificada e não pontuar nessa prova.

Esta desclassificação pode comprometer as ambições dos "leões", que até estavam a ter um dia bastante positivo, com o triunfo de Patrícia Mamona no triplo salto, com 13,53 metros.

Nos segundos lugares das respectivas provas ficaram Cátia Azevedo nos 400 metros (52,29 segundos), Lorene Bazolo nos 100 (11,53), Inês Monteiro nos 5000 metros (15m58,80s) e Jéssica Inchude no lançamento do peso (16,66 metros).

Vânia Silva foi terceira no lançamento do martelo (60,69 metros) e Andreia Crespo conseguiu igual posição nos 400 barreiras (59,29 segundos).

