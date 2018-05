O Leão de Ouro para a Melhor Participação Nacional foi atribuído este sábado, em Veneza, ao Pavilhão da Suíça com a exposição "Svizzera 240 House Tour". O júri, presidido pela argentina Sofía von Ellrichshausen e que contou com Frank Barkow (EUA), Kate Goodwin (Austrália), Patricia Patkau (Canadá) e Pier Paolo Tamburelli (Itália), considerou ser este pavilhão, desenhado pelos arquitectos Alessandro Bosshard, Li Tavor, Matthew van der Ploeg e Ani Vihervaara, "uma instalação arquitectónica fascinante que é simultaneamente agradável enquanto lida com problemas críticos à escala do espaço doméstico.”

O pavilhão suíço é um dos 63 pavilhões nacionais que participam na 16.ª edição da Exposição Internacional de Arquitectura da Bienal de Veneza, onde está também o pavilhão português com a exposição Público Sem Retórica, dedicada à encomenda pública nos anos da crise, comissariada por Nuno Brandão Costa e Sérgio Mah.

Leão de Ouro para Melhor Participação Nacional

Suíça – Svizzera 240 House Tour

Comissários: Conselho Suíço de Artes Pro Helvetia (Marianne Burki, Sandi Paucic, Rachele Giudic Legittimo. Expositores: Alessandro Bosshard, Li Tavor, Matthew van der Ploeg, Ani Vhervaara. Local: Giardini

Justificação do júri: “Uma instalação arquitectónica fascinante que é simultaneamente agradável enquanto lida com problemas críticos à escala do espaço doméstico.”

Menção Especial para Participação Nacional

Reino Unido – Island

Comissário: Sarah Mann, Architecture Design Fashion British Council. Curadores: Caruso St. John Architects, Marcus Taylor. Local: Giardini

Justificação: “Pela proposta corajosa que utiliza o vazio para criar ‘um espaço livre’ para eventos e para a apropriação informal.”

Leão de Ouro para Melhor Participação na Mostra Internacional (16.ª Exposição Freespace/Espaço Livre)

Eduardo Souto de Moura (Porto, Portugal)

Souto Moura – Arquitectos. Local: Arsenale Corderie

Justificação: “Pela precisão de pôs lado a lado duas fotografias aéreas, que revelam a relação essencial entre arquitectura, tempo e lugar. O espaço livre aparece sem ser anunciado, claro e simples.”

Leão de Prata para um Jovem Participante na Mostra Internacional (16.ª Exposição Freespace/Espaço Livre)

Jan de Vylder, Inge Vinck, Jo Taillieu (Ghent, Bélgica)

architecten de vylder vinck taillieu. Local: Pavilhão Central – Giardini

Justificação: “Um projecto que possui uma segurança graças à qual a lentidão e a espera permitem que a arquitectura se abra à activação futura.”

Menções especiais para participantes na Mostra Internacional (16.ª Exposição Internacional Freespace/Espaço Livre)

Andra Matin (Jacarta, Indonésia)

andramatin. Local: Arsenale Corderie

Justificação: “Por uma instalação sensível que fornece um enquadramento para reflectir no material e na forma das estruturas tradicionais vernaculares.”

Rahul Mehrota (Mumbai, Índia; Boston, EUA)

RMA Architects. Local: Pavilhão Central – Giardini

Justificação: “Para três projectos que tratam questões de intimidade e empatia, suavemente difundindo fronteiras e hierarquias.”

Leão de Ouro de Carreira

Kenneth Frampton (Reino Unido)

A Direcção da Bienal de Veneza, liderada por Paolo Baratta, atribuiu este Leão de Ouro de Carreira após recomendação dos curadores Yvonne Farrell e Shelley McNamara.

