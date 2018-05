Há mais de uma semana que especialistas em biodiversidade andam a tentar classificar um animal que foi abatido no estado norte-americano do Montana (noroeste dos EUA). Não é bem um lobo nem um cão, e as dúvidas dos cientistas deram lugar a uma torrente de teorias da conspiração.

A 16 de Maio, um agricultor abateu um animal que se aproximava do gado na sua propriedade perto da cidade de Denton. O abate de animais selvagens que representem um perigo para as pessoas, animais domésticos ou de pecuária, é legal de acordo com a legislação estadual.

Depois de terem feito as primeiras análises, os biólogos e especialistas em conservação animal não conseguem afirmar com certeza a que espécie pertence o animal abatido. Aquilo que se sabe é que se trata de “uma fêmea jovem e não lactante, e um canídeo”, mas várias características físicas impedem que seja classificado como um lobo.

Foto Departamento de Pescas, Vida Selvagem e Parques do Montana

“Os dentes caninos eram muito curtos, as patas da frente muito pequenas e as garras da frente demasiado longas”, notaram os especialistas, de acordo com um comunicado do Departamento de Pescas, Vida Selvagem e Parques (FWP, nas sigla original) do Montana.

A ausência de uma classificação óbvia levou, previsivelmente, muitas pessoas a publicarem várias teorias alternativas para explicar a situação, geralmente com poucas bases científicas. Uma das explicações clássicas foi a de que se tratava do “Bigfoot”, uma criatura mitológica muito popular no imaginário norte-americano mas cuja existência nunca foi comprovada. Outros utilizadores das redes sociais sugeriram poder tratar-se de um “homem-cão”. E uma pessoa citada pelo site Great Falls Tribune diz que são criaturas “encontradas todos os dias" e que "o governo abafa todas as notícias”, avançando uma teoria conspirativa.

Há também quem proponha tratar-se de uma espécie pré-histórica que, afinal, não terá sido totalmente extinta há mais dez mil anos.

Para além de tentarem identificar o animal, os responsáveis locais têm também esclarecido a população. Bruce Auchly, do FWP, diz ter ouvido “muitas vezes” a especulação sobre os lobos pré-históricos. “É um animal pré-histórico, tal como os mastodontes ou os tigres de dentes-de-sabre, portanto já não existe”, explica.

O departamento reconhece que “as redes sociais foram rápidas a identificar o animal como tudo, desde um lobo a um lobo híbrido, até qualquer coisa mitológica”. “Em vez de tentarem adivinhar”, os especialistas locais enviaram amostras para um laboratório para que o ADN seja analisado, algo que deve ajudar a classificar o animal.

