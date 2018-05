A conversa Sem Filtro chega ao oitavo episódio. À mesa estão Liliana Borges, jornalista do PÚBLICO, Hugo Carvalho, presidente do Conselho Nacional da Juventude, e Catarina Marques Rodrigues, jornalista da RTP e moderadora do programa. O convidado esta semana foi a jornalista Maria Antónia Palla.



Esta semana falamos sobre a despenalização da eutanásia — que irá a votos na próxima semana — dos 50 anos passados sobre o Maio de 68 e sobre a cultura (ou falta dela) em Portugal.



