O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa vai contratar a privados mamografias para casos de mulheres sem sinais de cancro da mama há mais de cinco anos, tentando reduzir a lista de espera destes casos.

A informação foi revelada nesta sexta-feira pelo administrador do IPO de Lisboa, Francisco Ramos, que admitiu que há dificuldades em realizar "no melhor prazo" mamografias de seguimento a mulheres que estão há mais de cinco anos sem a doença e que devem realizar um exame anual. "Estamos com seis meses de atraso para as mamografias das mulheres que tiveram o seu diagnóstico há mais de cinco anos. Estamos a tentar organizar as equipas para aumentar essa capacidade. E para resolver de forma mais rápida esse acumulado de atrasos, vamos temporariamente comprar serviços ao exterior e com isso reduzir de forma rápida esse atraso", afirmou Francisco Ramos aos jornalistas.

O esclarecimento do administrador do IPO foi prestado na sequência de uma notícia do Diário de Notícias desta sexta-feira que dava conta de atrasos nas mamografias de mulheres. Francisco Ramos espera que já durante o próximo mês seja possível começar a encaminhar para privados algumas mulheres para estas mamografias, que devem abranger cerca de 400 casos. O responsável entende que as mulheres não têm razões para estar preocupadas, sublinhando que o IPO continua a responsabilizar-se e a acompanhar "todos os seus doentes em todas as fases da doença" e no acompanhamento do pós-doença.

Mesmo em relação às mamografias anuais após os cinco anos de sucesso de tratamento da doença, o IPO de Lisboa continua a garantir os exames, embora reconheça os atrasos. Sublinhando que os casos de cancro têm aumentado todos os anos, Francisco Ramos nota ainda que o IPO está a trabalhar para aumentar a sua capacidade para efectuar mamografias e reduzir os tempos de espera, reorganizando as equipas. Mas, dentro de dois ou três anos, o administrador assume que é provável que o IPO tenha de comprar um novo equipamento para ter capacidade de responder a toda a procura. O IPO de Lisboa realiza "milhares de mamografias por mês" e tem, por norma, "capacidade de fazer todos os seus exames de diagnóstico e terapêutica", segundo o responsável.

Os atrasos registados devem-se fundamentalmente ao aumento do número de doentes. Francisco Ramos indica que todos os anos aparecem entre 1000 a 1200 novos casos de cancro da mama e que 80% a 85 % sobrevivem ao fim de cinco anos, continuando a precisar de monitorização. "Todos os anos temos 800 a 900 novas mulheres que atingem os cinco anos de tratamento e precisam de fazer mamografia anual", nota.

A prioridade clínica tem sido realizar exames para doentes no início dos seus tratamentos, para verificar a evolução da doença. Tendo em conta o aumento de doentes sobreviventes e com necessidade de acompanhamento, o IPO tem ainda em curso um projecto que pretende fazer com que as mulheres que ao fim de cinco anos não têm sintomas passem a ser seguidas nos centros de saúde, sempre em articulação com o IPO. "Não é uma decisão administrativa. É um trabalho técnico e clínico", assegurou. O IPO de Lisboa recebe mais de seis mil novos doentes com cancro e mantém em seguimento 57 mil pessoas. Dos seis mil novos casos, mais de mil são mulheres com cancro da mama.

