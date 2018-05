Um dos medicamentos para prevenir a malária está esgotado em Portugal, confirmou nesta sexta-feira a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), que está a avaliar alternativas para o reabastecimento, mas avisa desde já que existe outro fármaco disponível no mercado.

A informação foi confirmada à Lusa por fonte oficial do Infarmed, após uma notícia da Visão online que dá conta de que as “últimas embalagens de mefloquina se venderam no início de Maio”.

A reposição de stock de mefloquina está prevista para 27 de Julho, estando o Infarmed “neste momento a avaliar alternativas para o abastecimento do mercado com esta substância”.

No entanto, de acordo com a Autoridade do Medicamento, os medicamentos com mefloquina têm alternativa terapêutica na sua indicação principal (Atovaquona + Proguanilo), que pode ser utilizada e “não tem rupturas notificadas”, ou seja, está disponível no mercado.

