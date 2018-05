Mário Soares e PCP

Admito que em 1975, como José Pereira da Costa afirma em artigo no PÚBLICO de 21 de Maio, o PCP não tivesse condições para conquistar o poder ou, pelo menos para o manter. Não significa, no entanto, que não tivesse tentado.

De facto, toda a acção do PCP até ao 25 de Novembro de 1975 seguiu o caminho defendido por Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista para a “Tomada do Poder” e que viria a ser executado em 1917 por Lenine na Rússia.

Esse atitude do PCP parecia indicar que era sua intenção fazer de Mário Soares o “Kerensky Português”. Assim, penso que a única atitude que Mário Soares poderia tomar seria a de “resistir” aliando-se ao “Grupo dos 9” liderado por Melo Antunes no 25 de Novembro, evitando assim a tomada de poder pelo PCP e uma eventual guerra civil.

José Tierno da Silva, Lisboa

João Miguel Tavares e o PCP

Hitler e Salazar não podiam com eles, e também neste cantinho da Europa, Salazar perseguia-os, prendia-os e até os matava. Falo-vos obviamente dos comunistas e do PCP. Mas, hoje ainda há gente que se acha democrática, que também não pode com eles (leia-se) comunistas e por isso não perde "pitada" para desancar neles, seja aqui, seja no palco que as TV lhes dispensam, e sempre sem o "perigo" de serem confrontados com o contraditório.É o caso de João Miguel Tavares (JMT) um incansável anti-comunista da nossa praça.

Vem isto a propósito do seu artigo publicado ontem neste jornal e em que o Conselho para a Paz e Cooperação (CPPC) e o PCP são "desancados" por JMT. Neste artigo, o senhor em causa demonstra uma falta de respeito por quem não pensa como ele e por quem se recusa a ser um "pau mandado" dos EUA e da actual NATO, braço armado ao serviço dos interesses da maior potência mundial. JMT dá-se ao luxo de sugerir que o PCP financie o CPPC através da Festa do Avante. Chama ao PCP "um velho profissional da camuflagem" etc... Quer queira ou não, este partido com uma longa e bela história de 97 anos continua vivo e bem vivo, apesar de, desde 1998, certos "democratas" da nossa praça já lhe terem passado várias certidões de óbito. E a prova de que está bem vivo, é aquilo que o leva a ter tanto medo do PCP.

Arlindo De Jesus Costa, Odivelas

O caso Pedro Siza Vieira

É raro o dia em que o primeiro-ministro, António Costa, não seja notícia na comunicação social. Recentemente foi a audiência com personalidades chinesas, antes da OPA à EDP. Anteontem, o assunto do dia foi Pedro Siza Vieira, ministro Adjunto, que já depois de ter tomado posse era sócio-gerente de uma empresa. Um primeiro-ministro, ou qualquer pessoa, não deve trair os seus princípios, os seus valores, as suas ideias, e sobretudo as suas convicções por favorecimentos. Poucos resistem...

Tomaz Albuquerque, Lisboa

