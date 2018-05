O Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) aprovou a data de 7 de Setembro para a realização do VI Congresso Extraordinário e a votação da candidatura de João Lourenço, atual vice-presidente do partido, a líder do movimento, substituindo José Eduardo dos Santos.

A informação consta do comunicado da segunda sessão extraordinária do Comité Centra, na qual o presidente do partido, José Eduardo dos Santos, confirmou que deixa este ano a vida política por vontade própria, argumentando que "tudo o que tem um começo tem um fim".

O secretário para a Informação do partido, Norberto Garcia, disse que o Comité Central apreciou a informação do Bureau Político, tendo aprovado "na plenitude" os resultados da terceira sessão ordinária daquele organismo de direção, realizada a 27 de abril passado.

Segundo Norberto Garcia, a proposta apontava para a realização do congresso na primeira quinzena do mês de Setembro, tendo como data prevista o dia 7. Acrescentou que foi igualmente aprovada a proposta de candidatura de João Lourenço, que é o chefe de Estado angolano, ao cargo de presidente do partido, que é liderado desde 1979 por Eduardo dos Santos. Lourenço vai, portanto, concentrar os poderes.

Nos últimos tempos têm crescido os comentários na sociedade angolana sobre a existência de uma bicefalia entre o chefe de Estado angolano e o líder do partido, em que se incluem críticas internas sobre a situação.

José Eduardo dos Santos, de 75 anos, anunciou em 2016 que este ano deveria deixar a vida política activa.

