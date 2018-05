Os socialistas espanhóis apresentaram esta sexta-feira uma moção de censura contra o presidente do Governo, Mariano Rajoy, na sequência das condenações de vários dirigentes do Partido Popular num mega-caso de corrupção, avança o diário El País.

PUB

O Ciudadanos pediu a Rajoy que convoque eleições antecipadas "nas próximas semanas" e ameaça apoiar a moção do PSOE, caso o chefe de Governo recuse a proposta.

A imprensa espanhola dava como quase certa a decisão do PSOE, cuja direcção esteve reunida esta manhã. O líder dos socialistas, Pedro Sánchez, quer que Rajoy assuma responsabilidades políticas pelas condenações de várias personalidades da cúpula dos conservadores, incluindo o ex-tesoureiro Luis Bárcenas, condenado a mais de 33 anos de prisão.

PUB

Apesar de ter desempenhado funções de direcção do PP durante praticamente as duas últimas décadas, Rajoy garantiu sempre não ter conhecimento da existência de uma contabilidade paralela para maquilhar as contas do partido.

A viabilidade da moção de censura dos socialistas é ainda incerta. Para que seja aprovada é necessário o voto favorável de pelo menos 176 deputados, mas, de acordo com o El País, para além do PSOE (85 deputados) apenas o Unidos Podemos (71) revelou disponibilidade para apoiar o derrube de Rajoy.

PUB