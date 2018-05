A Irlanda acorreu às urnas em peso, para decidir se mudava ou mantinha uma das leis mais restritivas da Europa em matéria de aborto e, segundo as primeiras sondagens, logo após o fecho das urnas (às 22h), os eleitores votaram maioritariamente pela mudança. Segundo a primeira sondagem realizada pela Ipsos/MRBI para o jornal Irish Times, divulgada minutos depois de as urnas terem fechado, o "sim" ganhou por 68%, contra 32% para o "Não".

Estes números são baseados em 4000 inquéritos realizados à boca das urnas em 160 estações de voto. A margem de erro é de mais ou menos 1,5%. Ainda não há números da taxa de participação, mas admite-se que a abstenção foi historicamente baixa.

Os números definitivos começarão a ser apurados no sábado de manhã, mas na Irlanda acredita-se que, seja qual for a diferença de percentagens, a mudança na legislação é uma certeza. À luz do que o executivo irnlandês propõe, as mulheres irlandesas passarão a poder interromper uma gravidez nas primeiras 12 semanas, com assistência médica certificada. Os profissionais de saúde terão o dever legar de debater a opção pelo aborto com a requerente, que deve respeitar um período de três dias de reflexão. Findo este prazo, se mantiver a sua vontade, poderá então realizar-se a interrupção da gravidez.

Em circunstâncias específicas, o aborto poderá ser realizado numa gravidez que já conte mais de 12 semanas, especificamente nos casos em que haja grave risco de saúde ou mesmo de morte para a progenitora. Nessas situações, o governo pretende que sejam consultados dois profissionais de saúde certificados para decidirem se o aborto deve ser permitido.

Duas horas antes de as urnas encerrarem, as estimativas apontavam para a maior participação eleitoral dos últimos três anos, pelo menos, e como previa o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, a grande adesão ao voto impulsionou o resultado do "Sim", o lado dos que querem uma lei menos conservadora.

De acordo com a agência Reuters, a participação era elevada em Dublin, a capital irlandesa, e também noutras cidades e áreas menos urbanas do país, onde se registaram longas filas de espera desde que as urnas abriram, às 6h desta sexta-feira. Tal cenário levava analistas citados pela mesma agência a preverem que a participação eleitoral poderia suplantar a do referendo ao casamento gay, decidido em 2015, quando 61% dos eleitores manifestaram a sua opinião nas urnas.

"Não dou nada por garantido, mas estou tranquilamente confiante", comentou o líder do executivo de Dublin, partidário da mudança. "Uma elevada taxa de participação seria vantajosa para o lado do 'Sim'", defendeu o governante, que convocou este referendo e o apelidou como "a oportunidade de uma geração" para mudar.

Em concreto, no boletim de voto era perguntado aos eleitores se eles defendem mudar ou manter a frase fundamental da 8.ª emenda à Constituição irlandesa, introduzida em 1983. No essencial, esta alteração reconhece e concede a um nacituro o mesmo direito à vida que é reconhecido à mãe, atribuindo ao Estado a obrigação de defender esse direito à vida da criança ainda por nascer. E na prática desembocou numa situação que manteve as mulheres irlandesas proibidas de abortar, uma proibição que acabaria por ser parcialmente levantada três décadas depois, em 2013, mas só para certos casos em que a progenitora corre risco de morrer.

Marcada pela doutrina social da Igreja, a Irlanda legalizou o divórcio em 1995, por uma pequena maioria de votos, e tornou-se o primeiro país a legalizar por referendo o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, em 2015. Porém, nenhum tema social divide mais a população de 4,8 milhões de irlandeses como o da interrupção voluntária da gravidez.

A solução para mulheres irlandesas tem sido viajar até Inglaterra, no caso de pretenderem fazer um aborto – um direito igualmente estabelecido por referendo, em 1992, visto que também era proibido. Segundo números oficiais, todos os anos há cerca de 3000 mulheres a atravessarem a fronteira irlandesa para interromperem uma gravidez.

